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Бывшая жена экс-мэра Белгорода Иванова заявила, что купила спорное авто сама

9 марта 2023, 12:51
Фото: 1MI
Адвокат Антона Иванова встретилась с бывшей супругой своего подзащитного. Последняя передала документы о покупке автомобиля за 2,5 млн рублей. В разговоре с адвокатом Еленой Палымовой бывшая жена экс-мэра заявила, что машина была в её собственности.

Бывшая жена Антона Иванова передала документы на спорный автомобиль его адвокату Елене Палымовой. Женщина заявила, что покупала машину за 2,5 млн рублей. Последняя, со слов экс-супруги Иванова, находилась в её собственности.

Бывшего мэра Белгорода Антона Иванова задержали по подозрению в получении взятки. Это произошло 6 марта в аэропорту Домодедово. Лететь экс-градоначальник собирался в Узбекистан.

Также известно, что адвокат Елена Палымова категорически не согласна с заключением своего подзащитного под стражу. Юрист и ранее заявляла, что у неё есть доказательства того, что автомобиль принадлежал жене Иванова. Речь шла как раз об упоминаемых выше документах.

«Как же его проверяли?» Адвокат Иванова об обвинениях в получении взятки автомобилем
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Уголовное дело#Обвинение#Автомобиль#Адвокат#Общество#Антон Иванов#Елена Палымова#Бывшая жена
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