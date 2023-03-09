Бывшая жена экс-мэра Белгорода Иванова заявила, что купила спорное авто сама

Также известно, что адвокат Елена Палымова категорически не согласна с заключением своего подзащитного под стражу. Юрист и ранее заявляла, что у неё есть доказательства того, что автомобиль принадлежал жене Иванова. Речь шла как раз об упоминаемых выше документах.