Бывшая жена экс-мэра Белгорода Иванова заявила, что купила спорное авто сама

Posted Сегодня, 12:51
Published Сегодня, 12:51
Modified Сегодня, 12:53
Updated Сегодня, 12:53
Бывшая жена Антона Иванова передала документы на спорный автомобиль его адвокату Елене Палымовой. Женщина заявила, что покупала машину за 2,5 млн рублей. Последняя, со слов экс-супруги Иванова, находилась в её собственности.
Бывшего мэра Белгорода Антона Иванова задержали по подозрению в получении взятки. Это произошло 6 марта в аэропорту Домодедово. Лететь экс-градоначальник собирался в Узбекистан.
Также известно, что адвокат Елена Палымова категорически не согласна с заключением своего подзащитного под стражу. Юрист и ранее заявляла, что у неё есть доказательства того, что автомобиль принадлежал жене Иванова. Речь шла как раз об упоминаемых выше документах.