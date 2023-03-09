Будут ли белгородские поля проверять на наличие мин и неразорвавшихся снарядов?

Posted Сегодня, 16:35
Published Сегодня, 16:35
Modified Сегодня, 16:37
Updated Сегодня, 16:37
В прямом эфире главе региона поступил вопрос от жителя приграничного населённого пункта. Мужчина отметил, что с осени обстрелам неоднократно подвергались его землевладения. На некоторых полях до сих пор сохранились воронки от снарядов. Белгородец поинтересовался, будут ли власти обеспечивать безопасность фермерам и проверять их поля на мины.
Проверять поля, конечно, будут, сообщил Вячеслав Гладков. Кроме того, некоторым фермерам предоставят шлемы и бронежилеты.
Готовимся к проведению этих работ, понимаем, что они будут сложными. Встречался с крупными, средними, небольшими сельхозпроизводителями. Они просят защиту: шлемы, бронежилеты. Будем через муниципальное образование помогать тем, кто не может себе такую защиту позволить.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области