Будут ли белгородские поля проверять на наличие мин и неразорвавшихся снарядов?

В прямом эфире главе региона поступил вопрос от жителя приграничного населённого пункта. Мужчина отметил, что с осени обстрелам неоднократно подвергались его землевладения. На некоторых полях до сих пор сохранились воронки от снарядов. Белгородец поинтересовался, будут ли власти обеспечивать безопасность фермерам и проверять их поля на мины.