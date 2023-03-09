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Published Сегодня, 16:35

Modified Сегодня, 16:37

Updated Сегодня, 16:37

Будут ли белгородские поля проверять на наличие мин и неразорвавшихся снарядов?

9 марта 2023, 16:35
Фото: 1MI
По словам белгородца, снаряды падают в полях с осени, в некоторых местах до сих пор сохранились воронки. Гладков сообщил, что помимо проверок полей, фермерам будут представлять шлемы и бронежилеты.
Сюжет
СВО

В прямом эфире главе региона поступил вопрос от жителя приграничного населённого пункта. Мужчина отметил, что с осени обстрелам неоднократно подвергались его землевладения. На некоторых полях до сих пор сохранились воронки от снарядов. Белгородец поинтересовался, будут ли власти обеспечивать безопасность фермерам и проверять их поля на мины.

Проверять поля, конечно, будут, сообщил Вячеслав Гладков. Кроме того, некоторым фермерам предоставят шлемы и бронежилеты.

Готовимся к проведению этих работ, понимаем, что они будут сложными. Встречался с крупными, средними, небольшими сельхозпроизводителями. Они просят защиту: шлемы, бронежилеты. Будем через муниципальное образование помогать тем, кто не может себе такую защиту позволить.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
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#Александра Склярова#Поля#Снаряды#Мины#Общество#СВО#Безопасность#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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