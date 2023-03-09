Бросивший во двор жилого дома гранату белгородец получил пять лет колонии

Posted Сегодня, 09:18
Published Сегодня, 09:18
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
Белгородец, бросивший гранату во двор жилого дома в Северном, получил пять лет колонии. Соответствующее решение принял суд, однако с ним обвиняемый категорически не согласен.
Инцидент произошёл в Белгородском районе 19 марта 2022 года. Мужчина пришёл выяснять отношения с неприятелем, однако его дома не было. Подсудимый кинул гранату во двор, где находилась супруга его оппонента. Женщина не пострадала.
Обвиняемый белгородец утверждает, что хотел лишь напугать своего знакомого из-за затянувшихся долговых отношений. Обвинения в покушении на убийство подсудимый отрицает, хотя именно так суд квалифицировал его действия.
«Я никого не убивал. Не пытался убить никогда в жизни своей», — заявил мужчина.
Несмотря на доводы подсудимого, белгородца всё равно приговорили к пяти годам колонии. Его также обязали выплатить 100 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.
Напомним, жителя региона заключили под стражу 23 марта прошлого года.