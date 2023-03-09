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Published Сегодня, 09:18

Modified Сегодня, 09:20

Updated Сегодня, 09:20

Бросивший во двор жилого дома гранату белгородец получил пять лет колонии

9 марта 2023, 09:18
Фото: 1MI
Инцидент произошёл в марте 2022 года. Подсудимый с вменяемым ему обвинением не согласен. Подробности сообщает ГТРК «Белгород».
Сюжет
Суд

Белгородец, бросивший гранату во двор жилого дома в Северном, получил пять лет колонии. Соответствующее решение принял суд, однако с ним обвиняемый категорически не согласен.

Инцидент произошёл в Белгородском районе 19 марта 2022 года. Мужчина пришёл выяснять отношения с неприятелем, однако его дома не было. Подсудимый кинул гранату во двор, где находилась супруга его оппонента. Женщина не пострадала.

Обвиняемый белгородец утверждает, что хотел лишь напугать своего знакомого из-за затянувшихся долговых отношений. Обвинения в покушении на убийство подсудимый отрицает, хотя именно так суд квалифицировал его действия.

«Я никого не убивал. Не пытался убить никогда в жизни своей», — заявил мужчина.

Несмотря на доводы подсудимого, белгородца всё равно приговорили к пяти годам колонии. Его также обязали выплатить 100 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.

Напомним, жителя региона заключили под стражу 23 марта прошлого года.

Во дворе под Белгородом взорвалась ручная граната
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгородский район#Суд#Происшествия#Граната#Обвинения#Приговор#Северный
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