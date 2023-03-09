Большая промзона: неудобства и преимущества жизни на Крейде в Белгороде

Posted Сегодня, 14:38
Published Сегодня, 14:38
Modified Сегодня, 14:40
Updated Сегодня, 14:40
Крейда расположена на востоке Белгорода, на левом берегу Северского Донца. Название этому району города дал крупный железнодорожный узел — станция Крейда. Согласно данным сайта правительства области, в 1868 году через Белгород прошла железная дорога из Харькова в Курск, а в 1896 году от неё сделали ответвление в сторону Купянска. С этого момента и появился разъезд Крейда. Со станции Крейда в сторону Донбасса отправляли белгородский мел. Изначально этот район города развивался как промышленный.
Из центра города на Крейду можно попасть по улице Волчанской. А с Харгоры на Крейду идёт улица Костюкова, которая приводит на один из самых загруженных перекрёстков города — улицу Волчанскую и Михайловское шоссе. На Михайловском шоссе практически всегда возникают пробки.
Стоит напомнить, что в марте прошлого года участок дороги на Михайловском шоссе был перекрыт. Недавно ограничения движения продлили как минимум до 4 апреля 2023 года.
Жители района недовольны тем, что добраться с Крейды в отдалённые районы можно только с пересадкой. К примеру, ранее белгородцы просили сделать прямой маршрут от Крейды до аэропорта, но им отказали.
В прошлом году жители Крейды жаловались губернатору на переполненные автобусы. Напомним, что в сентябре 2022 года на остановке БМК женщина пыталась влезть в заднюю дверь автобуса № 202, который был заполнен пассажирами. Транспортное средство начало отъезжать с не полностью закрытой дверью, и белгородка упала на дорогу.
А недавно местные жители пожаловались на неудовлетворительное состояние автобуса, который связывает центр города с Крейдой.
На Крейде расположено несколько школ и детских садов. По данным сервиса CityAcessMap, на Крейде в шаговой доступности находится совсем небольшое количество парков, стадионов, спортзалов, библиотек, центров досуга, супермаркетов и ресторанов.
Недавно стало известно, что на Крейде начал осыпаться мост. Местные жители теперь беспокоятся за свою жизнь. По словам белгородцев, под мостом страшно ходить, поскольку обломки конструкций могут упасть на голову.
Также, как утверждают горожане, в этом же месте на дороге нет освещения. Его так и не установили, несмотря на обещания. Они уточняют, что это связано с тем, что дорога расположена в полосе отвода РЖД, а значит, ставить фонари без согласования с организацией нельзя.
Район находится в непосредственной близости к промышленным зонам. На Крейде сосредоточено большое количество малых и больших предприятий промышленности.
Стоит напомнить, что 1 апреля 2022 года на нефтебазе, которая находится на Крейде, произошёл пожар. Причиной пожара оказался авиаудар, нанесённый двумя вертолётами с Украины, которые летели на сверхмалой высоте. Жителей района, чьи дома находились рядом с нефтебазой, временно разместили в «Белгород-Арене».
После происшествия на нефтебазе повредились восемь окон в жилых домах. В целом жилые постройки не пострадали.
Крейда — быстроразвивающийся район города. Сейчас район застроен домами от пяти до семнадцати этажей. Согласно данным сайта объявлений «Авито», в среднем вторичное однокомнатное жильё на Крейде продают за 2,5 — 3,5 млн рублей. Стоимость двухкомнатных квартир варьируется от 3 до 4,5 млн рублей.
Напомним, что ранее мы также описали плюсы и минусы проживания на Харьковской горе в Белгороде. Это один из самых старых спальных районов города. Харьковская гора является одним из самых удобных районов города. Здесь в шаговой доступности находятся парки, стадионы, спортзалы, библиотеки и центры досуга, супермаркеты и рестораны, аптеки, поликлиники и больницы, а также учебные заведения. Среди минусов проживания на Харгоре — пробки в час пик для водителей на личных автомобилях.