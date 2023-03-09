Большая промзона: неудобства и преимущества жизни на Крейде в Белгороде

Также, как утверждают горожане, в этом же месте на дороге нет освещения. Его так и не установили, несмотря на обещания. Они уточняют, что это связано с тем, что дорога расположена в полосе отвода РЖД, а значит, ставить фонари без согласования с организацией нельзя.