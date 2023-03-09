Более 100 заявок от жителей региона претендуют на гранты «Стального дерева»

Posted Сегодня, 12:33
Published Сегодня, 12:33
Modified Сегодня, 12:35
Updated Сегодня, 12:35
Прием заявок длился в режиме онлайн полтора месяца. От жителей Белгородской области поступило более 100 общественно полезных идей. Они направлены на творческое развитие детей и молодежи, организацию культурных и краеведческих мероприятий, поддержку детей с ограниченными возможностями здоровья, популяризацию экологичного образа жизни.
Например, авторы конкурсных проектов предлагают провести экофестиваль, мастер-классы по народным промыслам, создать студенческую футбольную команду и детскую команду по чирлидингу, организовать передвижную выставку по истории образования, оборудовать детскую площадку.
Оценивать проекты будут эксперты конкурсной комиссии. Победителей отбора объявят в мае после защиты проектов с участием представителей Группы НЛМК и фонда «Милосердие».
В зависимости от сложности проектов победители получат гранты трех видов — 200 тыс. рублей, 300 тыс. рублей и 450 тысяч рублей. Завершить работы необходимо не позднее девяти месяцев.
Грантовая программа «Стальное дерево» действует в Белгородской области с 2018 года. В прошлом году для реализации выбрали восемнадцать проектов жителей округа. На эти цели благотворительный фонд «Милосердие» направил более пяти миллионов рублей.