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Более 100 заявок от жителей региона претендуют на гранты «Стального дерева»

9 марта 2023, 12:33
Фото: Дмитрий Сурков
Стойленский ГОК (входит в Группу НЛМК) и благотворительный фонд «Милосердие» (социальный партнер НЛМК) завершили конкурсный отбор заявок на участие в грантовой программе «Стальное дерево». Программа уже шестой год поддерживает социально значимые инициативы активных жителей Белгородской области.

Прием заявок длился в режиме онлайн полтора месяца. От жителей Белгородской области поступило более 100 общественно полезных идей. Они направлены на творческое развитие детей и молодежи, организацию культурных и краеведческих мероприятий, поддержку детей с ограниченными возможностями здоровья, популяризацию экологичного образа жизни.

Например, авторы конкурсных проектов предлагают провести экофестиваль, мастер-классы по народным промыслам, создать студенческую футбольную команду и детскую команду по чирлидингу, организовать передвижную выставку по истории образования, оборудовать детскую площадку.

Оценивать проекты будут эксперты конкурсной комиссии. Победителей отбора объявят в мае после защиты проектов с участием представителей Группы НЛМК и фонда «Милосердие».

В зависимости от сложности проектов победители получат гранты трех видов — 200 тыс. рублей, 300 тыс. рублей и 450 тысяч рублей. Завершить работы необходимо не позднее девяти месяцев.

Грантовая программа «Стальное дерево» действует в Белгородской области с 2018 года. В прошлом году для реализации выбрали восемнадцать проектов жителей округа. На эти цели благотворительный фонд «Милосердие» направил более пяти миллионов рублей.

Программа «Стальное дерево»: начни 2023 год с добрых дел
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#Артем Черненко#Стальное дерево#Программа «Стальное дерево»#Сгок#Общество#Белгородская область
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