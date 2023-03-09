Белгородэнерго: нарушение охранных зон линий электропередачи чревато последствиями

Posted Сегодня, 12:12
Published Сегодня, 12:12
Modified Сегодня, 12:14
Updated Сегодня, 12:14
С исковым заявлением обратились представители филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго», выявившие грубое нарушение требований действующего законодательства, которое несет угрозу жизни и здоровью находящихся рядом людей и затрудняет обслуживание сетей.
Три хозяйственные постройки в непосредственной близости от линии электропередачи энергетики обнаружили в селе Стрелецкое Белгородского района в результате осмотра электрооборудования. С требованием обязать нарушителя демонтировать незаконные постройки Белгородэнерго обратилось в Белгородский районный суд. Исковые требования филиала были удовлетворены, и суд предписал восстановить положение, которое обеспечит безопасную эксплуатацию сетей, то есть перенести строения.
Однако ответчик длительное время уклонялся от исполнения судебного решения. Чтобы побудить его, энергетики обратились в суд с заявлением о взыскании неустойки. Суд снова принял сторону истца и обязал ответчика выплачивать неустойку до тех пор, пока решение не будет выполнено.
Белгородэнерго напоминает, что охранные зоны ЛЭП — это особо охраняемые территории. На сегодняшний день без письменного согласия энергокомпании здесь запрещено строить, сносить, реконструировать любые здания и сооружения, а также осуществлять погрузо-разгрузочные, взрывные и мелиоративные работы, высаживать и вырубать деревья, размещать АЗС, хранилища ГСМ, автостоянки, поливать сельхозкультуры, устраивать свалки и складирование материалов. Это прежде всего опасно для жизни, а нарушение охранных зон влечет за собой ответственность собственников строений.
Будьте бдительны и берегите свою жизнь!