Белгородэнерго: нарушение охранных зон линий электропередачи чревато последствиями

Белгородэнерго напоминает, что охранные зоны ЛЭП — это особо охраняемые территории. На сегодняшний день без письменного согласия энергокомпании здесь запрещено строить, сносить, реконструировать любые здания и сооружения, а также осуществлять погрузо-разгрузочные, взрывные и мелиоративные работы, высаживать и вырубать деревья, размещать АЗС, хранилища ГСМ, автостоянки, поливать сельхозкультуры, устраивать свалки и складирование материалов. Это прежде всего опасно для жизни, а нарушение охранных зон влечет за собой ответственность собственников строений.