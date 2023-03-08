Задержание экс-мэра Белгорода Антона Иванова: что известно на данный момент

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Антон Иванов был генеральным директором Белгородской ипотечной корпорации (БИК), областного Фонда поддержки ИЖС до октября 2021 года. После этого он перешёл в мэрию Белгорода. В должности главы городской администрации Иванов работал с декабря 2021 по октябрь 2022 года. Заявление об уходе с поста он написал по собственному желанию.
Вечером 7 марта 2023 года появилась информация о возможном задержании Антона Иванова. На следующий день сообщения подтвердились. Бывшего гендиректора БИКа и Фонда поддержки ИЖС задержали сотрудники ФСБ.
Известно, что произошло это ещё 6 марта в аэропорту Домодедово. Экс-мэр Белгорода пытался вылететь из России в Узбекистан. Адвокат Иванова Елена Палымова сообщила, что ему нужно было покинуть страну для решения вопросов по работе.
Одними из первых на ситуацию отреагировали в БИКе. В Белгородской ипотечной корпорации заявили, что в марте 2022 года состоялась проверка работы организации. Проводили её по распоряжению губернатора Вячеслава Гладкова.
В итоге Контрольно-счётная палата выявила нарушения за период с 2018 по первый квартал 2022 года. Большую часть указанного времени гендиректором был Антон Иванов.
Изначально указывалось, что Иванова подозревали в получении взяток в особо крупном размере. Затем появились уточнения, что речь шла о получении взятки в виде автомобиля на сумму около 3 млн рублей.
При этом адвокат Елена Палымова заявила, что защита предоставила доказательства оплаты машины. По её словам, следствию ничего не было известно об этом.
О каком именно автомобиле идёт речь, не сообщается. По версии СК, Иванов мог получить его, когда работал гендиректором БИКа.
«Открытый Белгород» со ссылкой на собственные источники пишет, что машина оформлена на супругу Антона Иванова. При этом в его декларации за 2021 год указан Hyundai Santa Fe.
В следкоме уточнили, что уголовное дело против Антона Иванова возбудили по статье за получение крупной взятки группой лиц по предварительному сговору (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Если вина бывшего гендиректора БИКа и по совместительству экс-мэра Белгорода подтвердится, ему грозит до 15 лет тюрьмы.
8 марта Свердловский районный суд Белгорода решил, что Антон Иванов останется под стражей два месяца. Расследование дела продолжается.