Задержание экс-мэра Белгорода Антона Иванова: что известно на данный момент

Антон Иванов был генеральным директором Белгородской ипотечной корпорации (БИК), областного Фонда поддержки ИЖС до октября 2021 года. После этого он перешёл в мэрию Белгорода. В должности главы городской администрации Иванов работал с декабря 2021 по октябрь 2022 года. Заявление об уходе с поста он написал по собственному желанию.