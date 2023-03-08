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Published Сегодня, 09:50

Modified Сегодня, 09:52

Updated Сегодня, 09:52

В БИКе объяснили суть претензий к задержанному Антону Иванову

8 марта 2023, 09:50
Фото: страница Антона Иванова в соцсети

В Белгородской ипотечной корпорации прокомментировали задержание Антона Иванова

Антон Иванов был гендиректором БИКа и областного Фонда поддержки ИЖС до перехода в мэрию. Контрольно-счётная палата проводила проверку корпорации и выявила нарушения. Претензии у ревизоров возникли именно к тому периоду, когда БИКом руководил Антон Иванов.

В Белгородской ипотечной корпорации прокомментировали ситуацию с задержанием Антона Иванова. До перехода на работу в администрацию Белгорода он был гендиректором БИКа.

В марте 2022 года Контрольно-счётная палата проверила работу корпорации за период с 2018 по первый квартал 2022 года. КСП выявила нарушения.

«Большую часть указанного периода генеральным директором АО „Белгородская ипотечная корпорация“ и ГУП „Фонд поддержки ИЖС Белгородской области“ являлся Антон Иванов (с 2018 по 2021 год)», — напомнили в БИКе.

Представители корпорации признали, что от белгородцев поступали жалобы на качество работ в предыдущие годы. Только за минувший год приняли 8 тыс. обращений. Около 500 из них — жалобы.

В БИКе отметили, что учтут замечания. Ещё раз Белгородскую ипотечную корпорацию проверят в конце текущего года.

О задержании Антона Иванова стало известно ещё накануне, однако официально информация подтвердилась только 8 марта. Бывшего гендиректора Белгородской ипотечной корпорации, областного Фонда поддержки ИЖС, экс-мэра Белгорода подозревают в получении взяток в особо крупном размере. Задержали Антона Иванова сотрудники регионального управления ФСБ.

ФСБ задержала экс-мэра Белгорода Антона Иванова
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