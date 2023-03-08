В БИКе объяснили суть претензий к задержанному Антону Иванову

В Белгородской ипотечной корпорации прокомментировали задержание Антона Иванова

Антон Иванов был гендиректором БИКа и областного Фонда поддержки ИЖС до перехода в мэрию. Контрольно-счётная палата проводила проверку корпорации и выявила нарушения. Претензии у ревизоров возникли именно к тому периоду, когда БИКом руководил Антон Иванов.