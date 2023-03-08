Стоит ли вести девушку в кино 8 марта?

Posted Сегодня, 06:29
Published Сегодня, 06:29
Modified Сегодня, 06:32
Updated Сегодня, 06:32
Так, в Международный женский день в белгородских кинотеатрах можно посмотреть надоевшего «Чебурашку» или политический «Нюрнберг». А фильмы «Непослушная» и «Поехавшая», если судить по названию, должна посмотреть вообще каждая девушка. Комедия «Поехавшая» рассказывает о жизни девушки, которая живёт в большом городе и не замечает, как протекает её жизнь. Понимая, что так больше продолжаться не может, девушка пускается в опасное путешествие. Мелодрама «Непослушная» — это история о студентке, которая вступает в отношения с главой строительной компании.
Если же у вас в семье вечные разборки — возможно, вам подойдёт фильм «Папы против мам». Это семейная комедия о родительских буднях — две семьи живут на одной лестничной клетке, из-за накопившихся проблем отцы семейств объявили бойкот матерям. В эпицентре конфликта оказались дети, которые пытались помирить родителей. Когда это сделать не удалось, дети призвали на помощь дедушку.
Ещё одна комедия для просмотра в кино — «Беспринципные в деревне». Фильм о том, как отставной генерал решил отпраздновать юбилей не на Патриках, а в русской деревне.
Любителям романтического кино подойдёт комедия «Свободные отношения», а для женщин, которые любят супергеройское кино, можем предложить фильм «Человек-муравей и Оса: Квантомания».