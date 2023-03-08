Стоит ли вести девушку в кино 8 марта?

Так, в Международный женский день в белгородских кинотеатрах можно посмотреть надоевшего «Чебурашку» или политический «Нюрнберг». А фильмы «Непослушная» и «Поехавшая», если судить по названию, должна посмотреть вообще каждая девушка. Комедия «Поехавшая» рассказывает о жизни девушки, которая живёт в большом городе и не замечает, как протекает её жизнь. Понимая, что так больше продолжаться не может, девушка пускается в опасное путешествие. Мелодрама «Непослушная» — это история о студентке, которая вступает в отношения с главой строительной компании.