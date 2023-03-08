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Published Сегодня, 06:29

Modified Сегодня, 06:32

Updated Сегодня, 06:32

Стоит ли вести девушку в кино 8 марта?

8 марта 2023, 06:29
Фото: 1MI

На какой фильм сводить девушку 8 марта в Белгороде?

8 марта — отличный повод сводить девушку в кино. Что сейчас показывают в кинотеатрах — читайте в материале «Бел.Ру».

Так, в Международный женский день в белгородских кинотеатрах можно посмотреть надоевшего «Чебурашку» или политический «Нюрнберг». А фильмы «Непослушная» и «Поехавшая», если судить по названию, должна посмотреть вообще каждая девушка. Комедия «Поехавшая» рассказывает о жизни девушки, которая живёт в большом городе и не замечает, как протекает её жизнь. Понимая, что так больше продолжаться не может, девушка пускается в опасное путешествие. Мелодрама «Непослушная» — это история о студентке, которая вступает в отношения с главой строительной компании.

Если же у вас в семье вечные разборки — возможно, вам подойдёт фильм «Папы против мам». Это семейная комедия о родительских буднях — две семьи живут на одной лестничной клетке, из-за накопившихся проблем отцы семейств объявили бойкот матерям. В эпицентре конфликта оказались дети, которые пытались помирить родителей. Когда это сделать не удалось, дети призвали на помощь дедушку.

Ещё одна комедия для просмотра в кино — «Беспринципные в деревне». Фильм о том, как отставной генерал решил отпраздновать юбилей не на Патриках, а в русской деревне.

Любителям романтического кино подойдёт комедия «Свободные отношения», а для женщин, которые любят супергеройское кино, можем предложить фильм «Человек-муравей и Оса: Квантомания».

 

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#Алина Харина#Фильмы#Кинотеатры#8 марта#Общество#Белгородская область
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