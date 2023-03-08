Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:46

Published Сегодня, 10:46

Modified Сегодня, 10:48

Updated Сегодня, 10:48

Спуститесь в укрытия: ВСУ открыли огонь по Белгородской области

8 марта 2023, 10:46
Фото: Bel.ru

Цаповка в Белгородской области попала под обстрел ВСУ

Под огнём оказался населённый пункт в Борисовском районе. СМС-оповещения местным жителям прислали после полудня.
Сюжет
Обстрел

8 марта село Цаповка в Борисовском районе попало под обстрел. СМС-предупреждения от РСЧС местным жителям поступили после полудня. 

О последствиях пока не известно. Официальных комментариев по ситуации не поступало. 

Это не первый обстрел Белгородской области с начала текущей недели. Ранним утром 6 марта система ПВО сбила три ракеты над Новооскольским горокругом. Пострадал мужчина. В тот же день под огнём ВСУ были сёла Муром и Белянка в Шебекинском горокруге, а также село Солнцевка в Белгородском районе.

Белгородские автоинспекторы помогли спасти раненного при обстреле мужчину
Узнать подробнее
Читайте также:
Под обстрел попали два населённых пункта Белгородской областиУщерб Курской области от обстрелов ВСУ оценили в 474 млн рублейПродуктовый магазин и три дома пострадали при новом обстреле Белгородской области
#Инна Рогова#Обстрел ВСУ#Приграничье#Смс#Происшествия#Спецоперация#Обстрел#СВО#Белгородская область#Борисовский район#Цаповка
Подпишитесь
Экс-мэра Белгорода Иванова подозревают в получении взятки автомобилем на 3 млн рублей
Сегодня, 11:25
ФСБ задержала экс-мэра Белгорода Антона Иванова
Сегодня, 07:19
Спасатели, медики и шахтёры помогли губернатору поздравить белгородок с 8 Марта
Сегодня, 06:37
Фото одной из сбитых в Белгородской области ракет появилось в Сети
Сегодня, 09:03
В БИКе объяснили суть претензий к задержанному Антону Иванову
Сегодня, 09:50