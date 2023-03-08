Спуститесь в укрытия: ВСУ открыли огонь по Белгородской области

Posted Сегодня, 10:46
Published Сегодня, 10:46
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
8 марта село Цаповка в Борисовском районе попало под обстрел. СМС-предупреждения от РСЧС местным жителям поступили после полудня.
О последствиях пока не известно. Официальных комментариев по ситуации не поступало.
7 марта под обстрел попали Белянка в Шебекинском горокруге и Староселье в Краснояружском районе, Новостроевка-Вторая в Грайворонском горокруге, Щетиновка в Белгородском районе и хутор Лозовая Рудка в Борисовском районе.