Спуститесь в укрытия: ВСУ открыли огонь по Белгородской области

Это не первый обстрел Белгородской области с начала текущей недели. Ранним утром 6 марта система ПВО сбила три ракеты над Новооскольским горокругом. Пострадал мужчина. В тот же день под огнём ВСУ были сёла Муром и Белянка в Шебекинском горокруге, а также село Солнцевка в Белгородском районе.