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Posted Сегодня, 06:37

Published Сегодня, 06:37

Modified Сегодня, 06:39

Updated Сегодня, 06:39

Спасатели, медики и шахтёры помогли губернатору поздравить белгородок с 8 Марта

8 марта 2023, 06:37
Фото: кадр из видео

Губернатор Гладков поздравил белгородок с 8 Марта

Вячеслав Гладков опубликовал на своих страницах в соцсетях видео, в котором поздравил жительниц региона с Международным женским днём. Помогли в этом губернатору силовики, повара, спортсмены и музыканты.

8 Марта — Международный женский день. Среди тех, кто обратился с поздравлениями к белгородкам, был и губернатор Вячеслав Гладков.

Вы — источник вдохновения и силы, которые помогают нам идти вперёд, даже когда всё кажется невозможным. Все успехи и победы мы посвящаем вам, наши милые, нежные, самые лучшие на Земле! Любите и будьте любимыми! С праздником весны вас!
Вячеслав Гладков

С тёплыми словами к белгородкам обратились спасатели, повара, спортсмены, силовики, медики скорой помощи, шахтёры, а также дирижёр симфонического оркестра Белгородской филармонии Дмитрий Филатов.

Ответить на видеопоздравление губернатора могут и остальные белгородцы. Для этого нужно записать видео и отправить его в Telegram или WhatsApp на номер 8 910 732 31 22. Поздравления соберут и покажут на большом экране. Правда, на каком именно, не уточнялось.

Спортсмены и любители пробежек могут поздравить белгородок, поучаствовав в забеге «Беги, дорогая, беги». Главное условие для мужчин — прийти в классическом костюме.

Для тех же, кто просто хочет порадовать своих женщин букетом, в Белгороде в течение дня будет работать цветочная ярмарка. В ассортименте — тюльпаны, мимозы и цветы в горшках.

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