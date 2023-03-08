Спасатели, медики и шахтёры помогли губернатору поздравить белгородок с 8 Марта

Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
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Updated Сегодня, 06:39
8 Марта — Международный женский день. Среди тех, кто обратился с поздравлениями к белгородкам, был и губернатор Вячеслав Гладков.
Вы — источник вдохновения и силы, которые помогают нам идти вперёд, даже когда всё кажется невозможным. Все успехи и победы мы посвящаем вам, наши милые, нежные, самые лучшие на Земле! Любите и будьте любимыми! С праздником весны вас!
Вячеслав Гладков
С тёплыми словами к белгородкам обратились спасатели, повара, спортсмены, силовики, медики скорой помощи, шахтёры, а также дирижёр симфонического оркестра Белгородской филармонии Дмитрий Филатов.
Ответить на видеопоздравление губернатора могут и остальные белгородцы. Для этого нужно записать видео и отправить его в Telegram или WhatsApp на номер 8 910 732 31 22. Поздравления соберут и покажут на большом экране. Правда, на каком именно, не уточнялось.
Спортсмены и любители пробежек могут поздравить белгородок, поучаствовав в забеге «Беги, дорогая, беги». Главное условие для мужчин — прийти в классическом костюме.
Для тех же, кто просто хочет порадовать своих женщин букетом, в Белгороде в течение дня будет работать цветочная ярмарка. В ассортименте — тюльпаны, мимозы и цветы в горшках.