Спасатели, медики и шахтёры помогли губернатору поздравить белгородок с 8 Марта

Ответить на видеопоздравление губернатора могут и остальные белгородцы. Для этого нужно записать видео и отправить его в Telegram или WhatsApp на номер 8 910 732 31 22. Поздравления соберут и покажут на большом экране. Правда, на каком именно, не уточнялось.