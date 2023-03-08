«С памятью у нас не всё хорошо»: в парке Памяти под Белгородом погибли деревья

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
Modified Сегодня, 07:35
Updated Сегодня, 07:35
Житель региона пожаловался на состояние парка Памяти в Шебекино. По словам мужчины, большинство деревьев здесь погибли.
Белгородец напомнил, что зелёную зону организовали к 70-летию Победы, а деревья высаживали в память о погибших местных жителях. Обратившийся мужчина предположил, что, если парк Памяти так плохо выглядит, то это говорит о том, «что с памятью у нас не всё хорошо».
Губернатор Вячеслав Гладков, зачитавший жалобу белгородца во время прямого эфира, ответил, что проблему будут решать. Ко Дню Победы местная администрация запланировала высадку новых деревьев в парке.
Ранее поступали жалобы и на состояние парка Памяти в Белгороде. Горожан огорчили разбитые дорожки, неотремонтированный фонтан и больные деревья.