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Posted Сегодня, 07:33

Published Сегодня, 07:33

Modified Сегодня, 07:35

Updated Сегодня, 07:35

«С памятью у нас не всё хорошо»: в парке Памяти под Белгородом погибли деревья

8 марта 2023, 07:33
Фото: 1MI

Белгородцев огорчило состояние парка Памяти

Зелёную зону в Шебекино разбили к 70-летию Победы. Однако сейчас состояние парка удручает: по словам очевидцев, большинство деревьев погибли.

Житель региона пожаловался на состояние парка Памяти в Шебекино. По словам мужчины, большинство деревьев здесь погибли.

Белгородец напомнил, что зелёную зону организовали к 70-летию Победы, а деревья высаживали в память о погибших местных жителях. Обратившийся мужчина предположил, что, если парк Памяти так плохо выглядит, то это говорит о том, «что с памятью у нас не всё хорошо».

Губернатор Вячеслав Гладков, зачитавший жалобу белгородца во время прямого эфира, ответил, что проблему будут решать. Ко Дню Победы местная администрация запланировала высадку новых деревьев в парке.

Ранее поступали жалобы и на состояние парка Памяти в Белгороде. Горожан огорчили разбитые дорожки, неотремонтированный фонтан и больные деревья.

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#Инна Рогова#Деревья#Парк памяти#Общество#Белгородская область#Шебекино#Вячеслав Гладков
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