«С памятью у нас не всё хорошо»: в парке Памяти под Белгородом погибли деревья

Белгородец напомнил, что зелёную зону организовали к 70-летию Победы, а деревья высаживали в память о погибших местных жителях. Обратившийся мужчина предположил, что, если парк Памяти так плохо выглядит, то это говорит о том, «что с памятью у нас не всё хорошо».