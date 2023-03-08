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Published Сегодня, 10:11

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Парковки в Белгороде 8 марта будут бесплатными

8 марта 2023, 10:11
Фото: 1MI
Послабление для автомобилистов сделали в праздничный день. Исключение — плоскостные парковки. Они останутся платными, сообщили в Белгородском парковочном пространстве.

8 марта автомобилисты в Белгороде могут парковаться бесплатно. Акция действует в течение праздничного дня.

Плоскостные парковки тем временем работают в прежнем режиме. Они остаются платными. Таких парковок в Белгороде пять:

  • возле Сбербанка на Гражданском проспекте,
  • в районе ж/д вокзала,
  • в районе городской больницы № 2,
  • на ул. Победы, 69,
  • на Народном бульваре, 70.

Отметим, что парковаться в городе бесплатно можно в выходные и праздничные дни.

В 2022 году стало известно, что мест для платной стоянки в Белгороде станет больше. Жалобы от горожан поступали и на слишком высокие цены на парковку в центре города. В мэрии к обращениям белгородцев, к счастью, прислушались.

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#Инна Рогова#Парковка#Плоскостные парковки#Бесплатная стоянка#Белгородское парковочное пространство#8 марта#Город#Новости Белгорода#Белгородская область#Белгород
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