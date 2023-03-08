Парковки в Белгороде 8 марта будут бесплатными

Posted Сегодня, 10:11
Published Сегодня, 10:11
Modified Сегодня, 10:13
Updated Сегодня, 10:13
8 марта автомобилисты в Белгороде могут парковаться бесплатно. Акция действует в течение праздничного дня.
Плоскостные парковки тем временем работают в прежнем режиме. Они остаются платными. Таких парковок в Белгороде пять:
Отметим, что парковаться в городе бесплатно можно в выходные и праздничные дни.
В 2022 году стало известно, что мест для платной стоянки в Белгороде станет больше. Жалобы от горожан поступали и на слишком высокие цены на парковку в центре города. В мэрии к обращениям белгородцев, к счастью, прислушались.