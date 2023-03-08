Городская жительница около 45 лет: о белгородках с точки зрения статистики

Posted Сегодня, 08:23
Published Сегодня, 08:23
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В Белгородской области по итогам переписи 2020 год проживало 827 тыс. женщин. В общей численности населения их доля составляла 53,7%.
Большинство жительниц региона проживало в городах — 66,5% от общего числа. В возрастной структуре преобладали женщины трудоспособного возраста (50,2%). Средний возраст составлял 44,5 года.
Из 1 тыс. белгородок старше 16 лет в браке состояли 544. При этом у городских женщин показатель брачности был ниже, как и интенсивность рождений. В основном белгородки рожали первого ребёнка в возрасте 20-24 лет (53,4%).
Из 1 тыс. женщин в возрасте от 15 лет и старше 975 имели образование основное общее и выше. Среди тех, кто указал свой статус занятости, абсолютное большинство работали по найму (90,9%).