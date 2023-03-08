Фото одной из сбитых в Белгородской области ракет появилось в Сети

Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:05
Updated Сегодня, 09:05
В Белгородской области 6 марта сработала система ПВО. Три ракеты сбили над Новооскольским горокругом.
В тот же день появились первые кадры с места происшествия. Спустя время в Telegram-канале «Военный осведомитель» опубликовали новое фото. По данным источника, одну из трёх сбитых ракет 9М79 от ТРК «Точка-У» обнаружили в Новом Осколе.
В результате обстрела есть пострадавший. 47-летний мужчина получил минно-взрывные ранения, его госпитализировали в тяжёлом состоянии. Ранее стало известно, что пострадавшего помогли спасти дежурившие сотрудники ДПС. Они обработали рану и оставались с мужчиной до приезда медиков скорой помощи.
Основной удар пришёлся не только по Новому Осколу. В одном из населённых пунктов от кассетных боеприпасов пострадали техника и бокс мастерской.