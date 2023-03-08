Фото одной из сбитых в Белгородской области ракет появилось в Сети

В тот же день появились первые кадры с места происшествия. Спустя время в Telegram-канале «Военный осведомитель» опубликовали новое фото. По данным источника, одну из трёх сбитых ракет 9М79 от ТРК «Точка-У» обнаружили в Новом Осколе.