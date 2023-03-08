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Posted Сегодня, 09:03

Published Сегодня, 09:03

Modified Сегодня, 09:05

Updated Сегодня, 09:05

Фото одной из сбитых в Белгородской области ракет появилось в Сети

8 марта 2023, 09:03
Фото: Telegram-канал «Военный осведомитель»

В Новом Осколе Белгородской области нашли одну из трёх сбитых ракет

Система ПВО сработала над городом утром 6 марта. Тогда сбили три украинские ракеты. Фото одной из них опубликовали в Telegram-канале «Военный осведомитель».
Сюжет
Пво

В Белгородской области 6 марта сработала система ПВО. Три ракеты сбили над Новооскольским горокругом.

В тот же день появились первые кадры с места происшествия. Спустя время в Telegram-канале «Военный осведомитель» опубликовали новое фото. По данным источника, одну из трёх сбитых ракет 9М79 от ТРК «Точка-У» обнаружили в Новом Осколе.

В результате обстрела есть пострадавший. 47-летний мужчина получил минно-взрывные ранения, его госпитализировали в тяжёлом состоянии. Ранее стало известно, что пострадавшего помогли спасти дежурившие сотрудники ДПС. Они обработали рану и оставались с мужчиной до приезда медиков скорой помощи.

Основной удар пришёлся не только по Новому Осколу. В одном из населённых пунктов от кассетных боеприпасов пострадали техника и бокс мастерской.

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#Инна Рогова#Обстрел ВСУ#Пво#Ракета#Сбитая ракета#Точка-у#Спецоперация#Обстрел#СВО#Белгородская область#Новый Оскол
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