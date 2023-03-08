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Экс-мэра Белгорода Иванова задержали в аэропорту при попытке улететь в Узбекистан

8 марта 2023, 14:58
Фото: 1MI
Произошло это ещё 6 марта. Сотрудники ФСБ задержали Антона Иванова в аэропорту Домодедово, сообщили в СК «9 Каналу». Адвокат бывшего градоначальника Елена Палымова уточнила ТАСС, что её подзащитный планировал вылететь в другую страну по работе.

Антона Иванова задержали ещё 6 марта в аэропорту Домодедово. Операцию проводили сотрудники ФСБ. Бывшего главу администрации Белгорода доставили следователям.

Адвокат Иванова Елена Палымова уточнила, куда именно хотел вылететь из России экс-мэр. «Он планировал отправиться в Узбекистан на два дня по работе с моего разрешения», — заявила Палымова ТАСС.

Первые сообщения о задержании Антона Иванова появились 7 марта. Только на следующий день информацию подтвердили.

В отношении Антона Иванова возбудили уголовное дело за получение крупной взятки группой лиц по предварительному сговору (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Самое суровое наказание по статье — до 15 лет тюрьмы.

8 марта Свердловский районный суд Белгорода отправил Антона Иванова под стражу на два месяца.

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#Инна Рогова#Домодедово#Задержание#Общество#Белгород#Москва#Узбекистан#Антон Иванов#Елена Палымова
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