Экс-мэра Белгорода Иванова задержали в аэропорту при попытке улететь в Узбекистан

Произошло это ещё 6 марта. Сотрудники ФСБ задержали Антона Иванова в аэропорту Домодедово, сообщили в СК «9 Каналу». Адвокат бывшего градоначальника Елена Палымова уточнила ТАСС, что её подзащитный планировал вылететь в другую страну по работе.