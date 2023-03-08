Экс-мэра Белгорода Иванова задержали в аэропорту при попытке улететь в Узбекистан

Posted Сегодня, 14:58
Published Сегодня, 14:58
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Антона Иванова задержали ещё 6 марта в аэропорту Домодедово. Операцию проводили сотрудники ФСБ. Бывшего главу администрации Белгорода доставили следователям.
Адвокат Иванова Елена Палымова уточнила, куда именно хотел вылететь из России экс-мэр. «Он планировал отправиться в Узбекистан на два дня по работе с моего разрешения», — заявила Палымова ТАСС.
Первые сообщения о задержании Антона Иванова появились 7 марта. Только на следующий день информацию подтвердили.
В отношении Антона Иванова возбудили уголовное дело за получение крупной взятки группой лиц по предварительному сговору (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Самое суровое наказание по статье — до 15 лет тюрьмы.
8 марта Свердловский районный суд Белгорода отправил Антона Иванова под стражу на два месяца.