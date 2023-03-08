Экс-мэра Белгорода Иванова подозревают в получении взятки автомобилем на 3 млн рублей

Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
Бывшего мэра Белгорода Антона Иванова подозревают в получении взятки автомобилем. Стоимость машины составляла почти 3 млн рублей.
Подробности сообщила адвокат Антона Иванова. Известно, что его защищает Елена Палымова.
О задержании Антона Иванова стало известно вечером 7 марта. Однако официальное подтверждение поступило только на следующий день. Сообщалось, что Иванова подозревают в получении взяток в особо крупном размере. Операцию по задержанию проводили сотрудники регионального управления ФСБ.
Антон Иванов был мэром Белгорода с декабря 2021 по октябрь 2022 года. До перехода в городскую администрацию занимал должность гендиректора Белгородской ипотечной корпорации (БИК) и областного Фонда поддержки ИЖС.
Как пояснили в БИКе, Контрольно-счётная палата выявила нарушения в работе корпорации. Проверка проходила за период с 2018 по первый квартал 2022 года: большую часть указанного времени гендиректором был Антон Иванов.