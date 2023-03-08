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Published Сегодня, 11:25

Modified Сегодня, 11:27

Updated Сегодня, 11:27

Экс-мэра Белгорода Иванова подозревают в получении взятки автомобилем на 3 млн рублей

8 марта 2023, 11:25
Фото: страница Антона Иванова в соцсети
О задержании бывшего градоначальника стало известно накануне. Подробности РИА «Новости» сообщила адвокат Антона Иванова.
Сюжет
Взятка

Бывшего мэра Белгорода Антона Иванова подозревают в получении взятки автомобилем. Стоимость машины составляла почти 3 млн рублей.

Подробности сообщила адвокат Антона Иванова. Известно, что его защищает Елена Палымова.

О задержании Антона Иванова стало известно вечером 7 марта. Однако официальное подтверждение поступило только на следующий день. Сообщалось, что Иванова подозревают в получении взяток в особо крупном размере. Операцию по задержанию проводили сотрудники регионального управления ФСБ. 

Антон Иванов был мэром Белгорода с декабря 2021 по октябрь 2022 года. До перехода в городскую администрацию занимал должность гендиректора Белгородской ипотечной корпорации (БИК) и областного Фонда поддержки ИЖС. 

Как пояснили в БИКе, Контрольно-счётная палата выявила нарушения в работе корпорации. Проверка проходила за период с 2018 по первый квартал 2022 года: большую часть указанного времени гендиректором был Антон Иванов. 

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#Инна Рогова#Взятка#Автомобиль#Адвокат#Общество#Белгород#Антон Иванов
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