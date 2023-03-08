Экс-мэра Белгорода Антона Иванова заключили под стражу на два месяца

Posted Сегодня, 12:33
Published Сегодня, 12:33
Modified Сегодня, 12:35
Updated Сегодня, 12:35
Антона Иванова заключили под стражу на два месяца. Соответствующее решение приняли в Свердловском районном суде Белгорода.
Подробностями поделилась адвокат Антона Иванова Елена Палымова. По её словам, защита предоставила доказательства оплаты автомобиля. Ранее стало известно, что задержали экс-мэра по подозрению в получении взятки в виде машины.
«Мы предоставили доказательства оплаты за автомобиль, о которых следствию было ничего не известно», - заявила Палымова.
Тем не менее суд решил арестовать бывшего градоначальника. Елена Палымова заявила, защита не собирается опускать руки.
Адвокат также добавила, что получила от некоторых горожан слова поддержки в адрес бывшего мэра.
Антон Иванов был гендиректором Белгородской ипотечной корпорации, областного Фонда поддержки ИЖС. С декабря 2021 года по октябрь 2022 года занимал пост главы администрации Белгорода.
Изначально сообщалось, что задержали его по подозрению в получении взяток в особо крупном размере. Спустя время стало известно, что речь шла о получении взятки автомобилем стоимостью 3 млн рублей.