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Published Сегодня, 12:33

Modified Сегодня, 12:35

Updated Сегодня, 12:35

Экс-мэра Белгорода Антона Иванова заключили под стражу на два месяца

8 марта 2023, 12:33
Фото: страница Елены Палымовой в соцсети
Такое решение приняли в Свердловском районном суде. Антон Иванов был гендиректором Белгородской ипотечной корпорации, областного Фонда поддержки ИЖС, а после — мэром Белгорода. Его подозревают в получении взятки автомобилем на 3 млн рублей.
Сюжет
Взятка

Антона Иванова заключили под стражу на два месяца. Соответствующее решение приняли в Свердловском районном суде Белгорода.

Подробностями поделилась адвокат Антона Иванова Елена Палымова. По её словам, защита предоставила доказательства оплаты автомобиля. Ранее стало известно, что задержали экс-мэра по подозрению в получении взятки в виде машины.

«Мы предоставили доказательства оплаты за автомобиль, о которых следствию было ничего не известно», - заявила Палымова.

Тем не менее суд решил арестовать бывшего градоначальника. Елена Палымова заявила, защита не собирается опускать руки.

Адвокат также добавила, что получила от некоторых горожан слова поддержки в адрес бывшего мэра.

Антон Иванов был гендиректором Белгородской ипотечной корпорации, областного Фонда поддержки ИЖС. С декабря 2021 года по октябрь 2022 года занимал пост главы администрации Белгорода.

Изначально сообщалось, что задержали его по подозрению в получении взяток в особо крупном размере. Спустя время стало известно, что речь шла о получении взятки автомобилем стоимостью 3 млн рублей.

ФСБ задержала экс-мэра Белгорода Антона Иванова
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