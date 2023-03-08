Экс-мэра Белгорода Антона Иванова заключили под стражу на два месяца

Такое решение приняли в Свердловском районном суде. Антон Иванов был гендиректором Белгородской ипотечной корпорации, областного Фонда поддержки ИЖС, а после — мэром Белгорода. Его подозревают в получении взятки автомобилем на 3 млн рублей.

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