Бывшему мэру Белгорода Иванову грозит до 15 лет тюрьмы

Рассказали в СК и об автомобиле. По версии следствия, его гендиректору БИКа передали в собственность через третью коммерческую организацию. Стоимость машины составляла более 2,5 млн рублей. Машина предназначалась «за совершение действий в пользу коммерческих организаций, заключивших договоры займов с обществом, а также за непринятие мер к возвращению данными организациями полученных в АО „БИК“ заёмных денежных средств».