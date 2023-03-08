Бывшему мэру Белгорода Иванову грозит до 15 лет тюрьмы

Posted Сегодня, 13:38
Published Сегодня, 13:38
Modified Сегодня, 13:40
Updated Сегодня, 13:40
Антона Иванова подозревают в получении крупной взятки группой лиц по предварительному сговору (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Самое суровое наказание по статье — до 15 лет тюрьмы.
Претензии к Иванову возникли в период его работы гендиректором Белгородской ипотечной корпорации (АО «БИК»). По версии следствия, Иванов дал указание подчинённому — исполнительному директору общества — заключить договоры займа между БИКом и несколькими компаниями. Согласно условиям, БИК из своих средств предоставлял деньги по договору займа под установленный процент.
После этого, продолжает СК, заключались дополнительные соглашения к договорам займа «с выгодными для коммерческих организаций условиями, касающимися продления сроков действия договоров, увеличения сумм займов, а также неприменения тарифных санкций за просрочку их возврата».
В итоге образовалась задолженность на сумму более 50 млн рублей. Впоследствии её не погасили.
Рассказали в СК и об автомобиле. По версии следствия, его гендиректору БИКа передали в собственность через третью коммерческую организацию. Стоимость машины составляла более 2,5 млн рублей. Машина предназначалась «за совершение действий в пользу коммерческих организаций, заключивших договоры займов с обществом, а также за непринятие мер к возвращению данными организациями полученных в АО „БИК“ заёмных денежных средств».
Согласно релизу следкома, происходило всё в период с августа 2019 по июль 2021 года.
Антон Иванов был гендиректором Белгородской ипотечной корпорации и областного Фонда поддержки ИЖС до октября 2021 года. После этого он перешёл на работу в администрацию Белгорода. С декабря 2021 года по октябрь 2022 года был мэром города.
Иванова задержали сотрудники регионального управления ФСБ. Свердловский районный суд 8 марта заключил его под стражу на два месяца.