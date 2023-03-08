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Published Сегодня, 13:38

Modified Сегодня, 13:40

Updated Сегодня, 13:40

Бывшему мэру Белгорода Иванову грозит до 15 лет тюрьмы

8 марта 2023, 13:38
Фото: 1MI

Следком сообщил подробности уголовного дела против экс-мэра Белгорода Антона Иванова

В отношении Антона Иванова возбудили уголовное дело за получение крупной взятки группой лиц по предварительному сговору (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Ему грозит до 15 лет тюрьмы. Претензии к Иванову возникли за тот период работы, когда он был гендиректором БИКа.

Антона Иванова подозревают в получении крупной взятки группой лиц по предварительному сговору (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Самое суровое наказание по статье — до 15 лет тюрьмы.

Претензии к Иванову возникли в период его работы гендиректором Белгородской ипотечной корпорации (АО «БИК»). По версии следствия, Иванов дал указание подчинённому — исполнительному директору общества — заключить договоры займа между БИКом и несколькими компаниями. Согласно условиям, БИК из своих средств предоставлял деньги по договору займа под установленный процент.

После этого, продолжает СК, заключались дополнительные соглашения к договорам займа «с выгодными для коммерческих организаций условиями, касающимися продления сроков действия договоров, увеличения сумм займов, а также неприменения тарифных санкций за просрочку их возврата».

В итоге образовалась задолженность на сумму более 50 млн рублей. Впоследствии её не погасили.

Рассказали в СК и об автомобиле. По версии следствия, его гендиректору БИКа передали в собственность через третью коммерческую организацию. Стоимость машины составляла более 2,5 млн рублей. Машина предназначалась «за совершение действий в пользу коммерческих организаций, заключивших договоры займов с обществом, а также за непринятие мер к возвращению данными организациями полученных в АО „БИК“ заёмных денежных средств».

Согласно релизу следкома, происходило всё в период с августа 2019 по июль 2021 года.

Антон Иванов был гендиректором Белгородской ипотечной корпорации и областного Фонда поддержки ИЖС до октября 2021 года. После этого он перешёл на работу в администрацию Белгорода. С декабря 2021 года по октябрь 2022 года был мэром города.

Иванова задержали сотрудники регионального управления ФСБ. Свердловский районный суд 8 марта заключил его под стражу на два месяца.

Экс-мэра Белгорода Антона Иванова заключили под стражу на два месяца
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