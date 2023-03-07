Вячеслав Гладков прокомментировал обращение мобилизованных в ДНР белгородцев

Белгородский губернатор в ответ на вчерашнее обращение белгородцев из ДНР ответил, что мужчин призвали на службу в рамках частичной мобилизации. Вячеслав Гладков также отметил, что мобилизованные прошли военную подготовку — он лично видел их слаживания в Курске. Сегодня, 7 марта, губернатор вместе с военным прокурором 56-й военной прокуратуры гарнизона посетил родственников мобилизованных, которые переживают за своих отцов и мужей.