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Published Сегодня, 17:39

Modified Сегодня, 17:41

Updated Сегодня, 17:41

Вячеслав Гладков прокомментировал обращение мобилизованных в ДНР белгородцев

7 марта 2023, 17:39
Фото: Bel.ru
В своём видео жители Белгородской области жаловались на то, что их увезли служить в Донецк, хотя они были участниками теробороны.

Белгородский губернатор в ответ на вчерашнее обращение белгородцев из ДНР ответил, что мужчин призвали на службу в рамках частичной мобилизации. Вячеслав Гладков также отметил, что мобилизованные прошли военную подготовку — он лично видел их слаживания в Курске. Сегодня, 7 марта, губернатор вместе с военным прокурором 56-й военной прокуратуры гарнизона посетил родственников мобилизованных, которые переживают за своих отцов и мужей.

Все необходимые запросы в Министерство обороны РФ и в военную прокуратуру сделаны. Сегодня отправляю своего представителя к нашим ребятам. Всей информацией будем оперативно делиться со всеми родственниками. По возможности организуем сеанс связи.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Ранее в оперштабе сообщили, белгородская самооборона «Сводный оперативный отряд содействия правопорядку» не имеет отношения к Минобороны РФ.

Оперштаб прокомментировал обращение мобилизованных белгородцев из ДНР
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#Артем Черненко#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Мобилизованные#Спецоперация#Тероборона#Военнослужащие#Обращение
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