Вячеслав Гладков прокомментировал обращение мобилизованных в ДНР белгородцев

Posted Сегодня, 17:39
Published Сегодня, 17:39
Modified Сегодня, 17:41
Updated Сегодня, 17:41
Белгородский губернатор в ответ на вчерашнее обращение белгородцев из ДНР ответил, что мужчин призвали на службу в рамках частичной мобилизации. Вячеслав Гладков также отметил, что мобилизованные прошли военную подготовку — он лично видел их слаживания в Курске. Сегодня, 7 марта, губернатор вместе с военным прокурором 56-й военной прокуратуры гарнизона посетил родственников мобилизованных, которые переживают за своих отцов и мужей.
Все необходимые запросы в Министерство обороны РФ и в военную прокуратуру сделаны. Сегодня отправляю своего представителя к нашим ребятам. Всей информацией будем оперативно делиться со всеми родственниками. По возможности организуем сеанс связи.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Ранее в оперштабе сообщили, белгородская самооборона «Сводный оперативный отряд содействия правопорядку» не имеет отношения к Минобороны РФ.