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Published Сегодня, 13:06

Modified Сегодня, 13:08

Updated Сегодня, 13:08

Восемь белгородских школьников вышли в финал Всероссийской олимпиады «Россети»

7 марта 2023, 13:06
Фото: «Россети»
Второй тур прошёл 4–5 марта в онлайн формате. В нем приняли участие восемь старшеклассников из Белгородской области, которые в первом туре набрали наибольшее количество баллов, а также продемонстрировали высокие результаты по отдельным предметам.

В рамках второго тура участники выполнили комплексное задание по электротехнической тематике. Авторы лучших решений будут приглашены на очные межрегиональные оценочные конференции, где и определят победителей олимпиады.

Награждение победителей и призеров первого тура состоится в апреле. Также старшеклассники, набравшие не менее 40 баллов по отдельным предметам, смогут испытать свои силы на заключительном этапе олимпиады профильных вузов «Надежда энергетики» или принять участие в треке по компьютерному моделированию, если сумма баллов по трем предметам составит не менее 100.

Первый отборочный тур Всероссийской олимпиады школьников группы компаний «Россети» прошел в январе. В масштабах страны он собрал порядка 10 тысяч участников 9-11 классов из 82 регионов страны. Белгородскую область представляли 99 школьников, а также студенты колледжей и лицеев из различных районов. Состязания прошли в дистанционном формате. Ребята решали задачи повышенной сложности по физике, математике и информатике. Все задания были уникальными, специально разработанными преподавателями вузов-партнеров.

Напоминаем, что Всероссийская олимпиада группы компаний «Россети» включена Министерством просвещения РФ в перечень олимпиад и иных интеллектуальных конкурсов на 2022/23 учебный год, что дает ее победителям дополнительные баллы при поступлении в вуз.

Физика, математика и информатика — это те науки, на которых строится энергетическая отрасль нашей страны. В этом году олимпиада, как и многие другие образовательные мероприятия, проходила в дистанционном формате, но это не повлияло на желание увлеченных наукой и энергетикой молодых людей попробовать себя в решении прикладных отраслевых задач. Хочется пожелать всем ребятам успехов, достойно продемонстрировать свои знания и дойти до финала.
и. о. заместителя генерального директора — директора филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго» Антон Герасимов.
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#Артем Черненко#Белгородская область#Общество#Россети#Россети Центр
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