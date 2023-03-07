Восемь белгородских школьников вышли в финал Всероссийской олимпиады «Россети»

Награждение победителей и призеров первого тура состоится в апреле. Также старшеклассники, набравшие не менее 40 баллов по отдельным предметам, смогут испытать свои силы на заключительном этапе олимпиады профильных вузов «Надежда энергетики» или принять участие в треке по компьютерному моделированию, если сумма баллов по трем предметам составит не менее 100.