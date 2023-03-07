В Белгороде женщин поздравят роликом на большом экране

Если вы хотите оригинально поздравить свою прекрасную даму, да ещё и бесплатно, в этом году такое возможно. Любой желающий белгородец может записать видео, где поздравляет женщин, и отправить его в Telegram или WhatsApp на номер 89 107 323 122. Видеозаписи соберут, а 8 марта покажут на большом экране. В администрации не уточнили, на каком мониторе именно — предполагаем, что на набережной Везёлки в парке Победы.