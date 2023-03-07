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Posted Сегодня, 16:21

Published Сегодня, 16:21

Modified Сегодня, 16:23

Updated Сегодня, 16:23

В Белгороде женщин поздравят роликом на большом экране

7 марта 2023, 16:21
Фото: 1MI
Записать и отправить видео бесплатно может любой желающий. Номер, по которому принимают записи, предоставили в администрации Белгорода.

Если вы хотите оригинально поздравить свою прекрасную даму, да ещё и бесплатно, в этом году такое возможно. Любой желающий белгородец может записать видео, где поздравляет женщин, и отправить его в Telegram или WhatsApp на номер 89 107 323 122. Видеозаписи соберут, а 8 марта покажут на большом экране. В администрации не уточнили, на каком мониторе именно — предполагаем, что на набережной Везёлки в парке Победы.

Напомним, в Международный женский день в Белгороде пройдёт забег «Беги, дорогая, беги». Мужчины могут тоже поучаствовать — в классических костюмах. Девушкам же необходимо подобрать одежду красного и розового цветов. Тем, кто осилят 5 км, вручат цветы.

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