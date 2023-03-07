В Белгороде открыли цветочную ярмарку

Posted Сегодня, 07:22
Published Сегодня, 07:22
Modified Сегодня, 07:24
Updated Сегодня, 07:24
В Белгороде открыли предпраздничную цветочную ярмарку «Мартовская». Купить здесь можно мимозы, тюльпаны, а также цветы в горшках.
Всего в областном центре работает 81 площадка на 278 торговых местах. Цветочная ярмарка будет открыта до 8 марта включительно.
В мэрии напомнили, что продавать растения в неустановленных местах запрещено. Такую торговлю будут пресекать.
Ранее «Бел.Ру» подготовило несколько советов, как сэкономить на покупке цветов к Международному женском дню, а флорист рассказала, как дольше сохранить свежесть букета.