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Posted Сегодня, 07:22

Published Сегодня, 07:22

Modified Сегодня, 07:24

Updated Сегодня, 07:24

В Белгороде открыли цветочную ярмарку

7 марта 2023, 07:22
Фото: пресс-служба мэрии Белгорода
Горожане смогут купить срезанные или живые цветы к празднику на ярмарке «Мартовская». Работать она будет до 8 марта включительно, сообщили пресс-службе администрации города.
Сюжет
Цветы

В Белгороде открыли предпраздничную цветочную ярмарку «Мартовская». Купить здесь можно мимозы, тюльпаны, а также цветы в горшках.

Всего в областном центре работает 81 площадка на 278 торговых местах. Цветочная ярмарка будет открыта до 8 марта включительно.

В мэрии напомнили, что продавать растения в неустановленных местах запрещено. Такую торговлю будут пресекать.

Ранее «Бел.Ру» подготовило несколько советов, как сэкономить на покупке цветов к Международному женском дню, а флорист рассказала, как дольше сохранить свежесть букета.

Фото: пресс-служба мэрии Белгорода
Как сэкономить на покупке цветов к 8 марта
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#Ольга Аксёнова#Цветы#Мимоза#Тюльпаны#Букеты#Ярмарка#Город#Новости Белгорода#Белгородская область#Белгород
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