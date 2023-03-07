Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:01

Published Сегодня, 12:01

Modified Сегодня, 12:01

Updated Сегодня, 12:01

Ущерб Курской области от обстрелов ВСУ оценили в 474 млн рублей

7 марта 2023, 12:01
Фото: «Курские известия»
С начала спецоперации в соседнем регионе повреждения получили дома и социальные объекты, пишут «Курские известия» со ссылкой на губернатора Романа Старовойта.
Сюжет
СВО

Ущерб от обстрелов Курской области составил 474 млн рублей. За время спецоперации в регионе повреждения получили 433 частных дома, 23 многоквартирных, два магазина и пять объектов социально-культурного назначения в пяти приграничных районах.

На текущий момент строители восстанавливают 26 домов. Больше всего от обстрелов в соседнем регионе страдает Глушковский район. Периодически ВСУ обстреливают Суджанский, Беловский, Рыльский и Хомутовский районы.

По состоянию на декабрь 2022 года сумма ущерба от обстрелов Брянской области составляла 100 млн рублей. В регионе повреждения получили более 280 домов, построек и машин.

В Белгородской области же только ущерб сельскому хозяйству оценили в 1 млрд рублей

Гладков оценил ущерб белгородскому сельскому хозяйству в 1 млрд рублей
Узнать подробнее
Читайте также:
В приграничной Брянской области назвали сумму ущерба от обстрелов ВСУИзлишняя влажность земли нанесла ущерб Белгородской области в 4 млрд рублейВладелец сгоревших после обстрела ТЦ в Шебекино понёс ущерб в 350 млн рублей
#Наталья Корявых#Обстрел ВСУ#Приграничье#Разрушения#Спецоперация#СВО#Черноземье#Белгородская область#Курская область#Брянская область#Обстрел#Происшествия#Ущерб
Подпишитесь
На Свято-Троицком бульваре в Белгороде начали снос домов под Белый квартал
Сегодня, 08:58
Белгородцев разбудили громкие звуки над городом
Сегодня, 07:28
Третий обстрел за сутки: белгородцев призывают уйти в укрытия
Сегодня, 11:06
В Белгороде открыли цветочную ярмарку
Сегодня, 07:22
Кому торговый центр? В Белгороде не покупают дорогую коммерческую недвижимость
Сегодня, 09:00
Старую свалку в Белгороде преобразят в 2024 году
Сегодня, 10:09