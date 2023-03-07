Ущерб Курской области от обстрелов ВСУ оценили в 474 млн рублей

Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 12:01
Updated Сегодня, 12:01
Ущерб от обстрелов Курской области составил 474 млн рублей. За время спецоперации в регионе повреждения получили 433 частных дома, 23 многоквартирных, два магазина и пять объектов социально-культурного назначения в пяти приграничных районах.
На текущий момент строители восстанавливают 26 домов. Больше всего от обстрелов в соседнем регионе страдает Глушковский район. Периодически ВСУ обстреливают Суджанский, Беловский, Рыльский и Хомутовский районы.
По состоянию на декабрь 2022 года сумма ущерба от обстрелов Брянской области составляла 100 млн рублей. В регионе повреждения получили более 280 домов, построек и машин.
В Белгородской области же только ущерб сельскому хозяйству оценили в 1 млрд рублей.