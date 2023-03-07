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Posted Сегодня, 14:07

Published Сегодня, 14:07

Modified Сегодня, 14:07

Updated Сегодня, 14:07

«Цветочные патрули» заметили на белгородских дорогах

7 марта 2023, 14:07
Фото: Telegram-канал УГИБДД Белгородской области
Белгородские автоинспекторы раздают цветы автомобилисткам в преддверии Международного женского дня, сообщили в Telegram-канале регионального УГИБДД.
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Цветы

Белгородские сотрудники ГИБДД поздравляют женщин-автомобилисток с 8 Марта. Автоинспекторы раздают белгородкам цветы в преддверии праздника. «Цветочные патрули» стоят во всех городах и районах области.

Фото: Telegram-канал УГИБДД Белгородской области

Тем временем в Белгороде открылась цветочная ярмарка. Она будет работать до 8 марта включительно. Белгородцы смогут купить срезанные или живые цветы к празднику.

Ранее жительницы региона рассказали о том, какие необычные подарки они получали к Международному женскому дню. Дарили белгородкам компас, летнюю резину, набор рыбака, песню, лотерейный билет, будильник, песочные часы и даже живых бабочек.

Летняя резина и набор рыбака: какие необычные подарки получали белгородки к 8 Марта
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#Белгородская область#Цветы#Общество#Гибдд#8 марта#Наталья Корявых#Цветочный патруль#Международный женский день
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