«Цветочные патрули» заметили на белгородских дорогах

Posted Сегодня, 14:07
Published Сегодня, 14:07
Modified Сегодня, 14:07
Updated Сегодня, 14:07
Белгородские сотрудники ГИБДД поздравляют женщин-автомобилисток с 8 Марта. Автоинспекторы раздают белгородкам цветы в преддверии праздника. «Цветочные патрули» стоят во всех городах и районах области.
Тем временем в Белгороде открылась цветочная ярмарка. Она будет работать до 8 марта включительно. Белгородцы смогут купить срезанные или живые цветы к празднику.
Ранее жительницы региона рассказали о том, какие необычные подарки они получали к Международному женскому дню. Дарили белгородкам компас, летнюю резину, набор рыбака, песню, лотерейный билет, будильник, песочные часы и даже живых бабочек.