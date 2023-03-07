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Posted Сегодня, 11:06

Published Сегодня, 11:06

Modified Сегодня, 11:16

Updated Сегодня, 11:16

Третий обстрел за сутки: белгородцев призывают уйти в укрытия

7 марта 2023, 11:06
Фото: Bel.ru
архивное фото

Новостроевка-Вторая оказалась под огнём ВСУ

Со стороны Украины открыли огонь по селу Новостроевка-Вторая в Грайворонском горокруге. Официальной информации о последствиях пока нет. За сутки это уже как минимум третий обстрел Белгородской области.
Сюжет
Обстрел

7 февраля под обстрел попала Новостроевка-Вторая в Грайворонском горокруге. СМС-сообщения от РСЧС местные жители получили ближе к 14:00. 

Официальных комментариев о последствиях обстрела не было. Населённый пункт уже не в в первый раз попадает под огонь ВСУ. В последний раз это произошло 2 марта

Отметим, что за сутки это уже как минимум третий обстрел Белгородской области. Ранее об опасности предупредили жителей Белянки в Шебекинском горокруге и Староселья в Краснояружском районе

Продуктовый магазин и три дома пострадали при новом обстреле Белгородской области
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#Инна Рогова#Обстрел ВСУ#Приграничье#Смс#Происшествия#Спецоперация#Обстрел#СВО#Белгородская область#Грайворонский горокруг#Новостроевка-Вторая
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