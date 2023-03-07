Третий обстрел за сутки: белгородцев призывают уйти в укрытия

Posted Сегодня, 11:06
Published Сегодня, 11:06
Modified Сегодня, 11:16
Updated Сегодня, 11:16
7 февраля под обстрел попала Новостроевка-Вторая в Грайворонском горокруге. СМС-сообщения от РСЧС местные жители получили ближе к 14:00.
Официальных комментариев о последствиях обстрела не было. Населённый пункт уже не в в первый раз попадает под огонь ВСУ. В последний раз это произошло 2 марта.
Отметим, что за сутки это уже как минимум третий обстрел Белгородской области. Ранее об опасности предупредили жителей Белянки в Шебекинском горокруге и Староселья в Краснояружском районе.