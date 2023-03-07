Топ-7 коворкингов в Белгороде

Тайм-кафе NY — это кафе уникального формата, объединяющего кофейню, место встречи друзей и арт-пространство. Внутри можно выпить кофе или чай, почитать книги, организовать или посетить бизнес-тренинг, мастер-класс, отметить свой день рождения, поиграть в приставки и различные настольные игры, посмотреть сериалы, посетить концерт или выставку. Адрес — Народный бульвар, 57. В сообществе кафе во «ВКонтакте» в ноябре 2022 года была опубликована последняя запись со словами: «Мы ушли в отпуск.

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