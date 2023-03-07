Топ-7 коворкингов в Белгороде

Posted Сегодня, 13:01
Published Сегодня, 13:01
Modified Сегодня, 13:01
Updated Сегодня, 13:01
Коворкинги — удобные места, где можно воплотить все свои рабочие идеи в жизнь или провести хорошо время. Журналисты «Бел.Ру» сделали небольшую подборку таких пространств в Белгороде:
«Акула» — это коворкинг для предпринимателей в центре Белгорода (Свято-Троицкий бульвар, 15), фрилансеров и молодых людей. Пространство работает круглосуточно. Первое посещение — бесплатное. Внутри можно менять расположение столов и стульев, писать и рисовать на флипчартах, читать книги, использовать проектор, а также печатать, сканировать и копировать документы.
«Точка кипения» — это пространство, которое предназначено для представителей сферы образования, науки и бизнеса, учёных и бизнесменов, технологических предпринимателей, госслужащих и членов общественных организаций, студентов, теоретиков и практиков. Здесь проводят мероприятия с бесплатным участием. Доступны все форматы: форсайт, конференция, семинар, тренинг, круглый стол, форум, совещание, заседание рабочей группы, вебинар, брифинг, хакатон, стратегическая сессия, пресс-конференция, выставка, бизнес-акселератор. Адрес: Н.Островского, 20 и ул. Победы, 85 (корпус 17).
Лофт пространство «Loftzone_911» предлагает в аренду пространства на проспекте Славы, 2. Общая площадь помещения — 125 кв.м (до 55 гостей). Еду и напитки можно привезти с собой или заказать кейтеринг. Среди преимуществ: "можно шуметь всю ночь". Пространство можно использовать для проведения юбилеев, мальчишников или девичников, конференций, выставок, семинаров или гендер-пати.
Коворкинг «Атриум» предлагает в аренду рабочие места в современном офисном помещении на Харьковской горе (ул. Лермонтова, 47а). В стоимость аренды входит:
Коворкинг «Names» — внутри пространства офисы и рабочие места, переговорные комнаты, комнаты для звонков, вебинарная комната и конференц-зал. Адрес коворкинга — Гражданский проспект, 52.
Тайм-кафе NY — это кафе уникального формата, объединяющего кофейню, место встречи друзей и арт-пространство. Внутри можно выпить кофе или чай, почитать книги, организовать или посетить бизнес-тренинг, мастер-класс, отметить свой день рождения, поиграть в приставки и различные настольные игры, посмотреть сериалы, посетить концерт или выставку. Адрес — Народный бульвар, 57. В сообществе кафе во «ВКонтакте» в ноябре 2022 года была опубликована последняя запись со словами: «Мы ушли в отпуск.
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«Мануфактура» — арт-пространство на ул. Победы, 83б. А ещё это образовательная платформа, которая вместила под одной крышей: кофейню, фотостудию, кинозал, школу шитья, магазин, выставки и концерты. Также здесь открыта система коворкинга и аренды помещения под мероприятия (корпоративы, лекции, мастер-классы).