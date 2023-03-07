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Published Сегодня, 12:39

Modified Сегодня, 12:39

Updated Сегодня, 12:39

Стебли и листья: на что обратить внимание при покупке живых цветов

7 марта 2023, 12:39
Фото: 1MI

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору живых цветов к 8 Марта

В Международный женский день виновницам торжества традиционно дарят цветы, однако выбирать их тоже нужно уметь. В Роспотребнадзоре напомнили, как правильно это сделать.

Традиционно 8 Марта женщинам дарят букеты. Специалисты Роспотребнадзора напомнили, на что обратить внимание при покупке живых цветов.

Стебель у цветов не должен быть слишком сухим. Лучше всего выбрать полураскрытые бутоны, чтобы букет простоял дольше. Обратить внимание стоит и на сами лепестки — они не должны выглядеть слабыми или вялыми.

Чтобы цветы стояли дольше, нельзя их надолго оставлять без воды. Лучше поставить их в вазу сразу после покупки. Также стоит исключить перепады температур. Если купить букет в холодную погоду, лучше на некоторое время после покупки оставить его в прохладном месте.

Перед тем, как поставить букет в вазу, нужно подрезать стебли. Срез для цветов с мягким и толстым стеблем предпочтительнее косой. Если стебель жёсткий, то его стоит обломать или обрезать, а концы расщепить ножом. Также специалисты советуют удалить нижние листья.

Не стоит забывать и о «правильных соседях» для разных видов цветов. Нарциссы и лилии, гвоздики и розы, ландыши и тюльпаны лучше разделить. Щепотка сахара поможет дальше сохранить свежесть роз, тюльпанов и гвоздик.

Как сэкономить на покупке цветов к 8 марта
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#Белгородская область#Праздник#Общество#8 марта#Цветы#Наталья Корявых#Роспотребнадзор#Букет
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