Стебли и листья: на что обратить внимание при покупке живых цветов

Чтобы цветы стояли дольше, нельзя их надолго оставлять без воды. Лучше поставить их в вазу сразу после покупки. Также стоит исключить перепады температур. Если купить букет в холодную погоду, лучше на некоторое время после покупки оставить его в прохладном месте.