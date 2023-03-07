Стебли и листья: на что обратить внимание при покупке живых цветов

Posted Сегодня, 12:39
Published Сегодня, 12:39
Modified Сегодня, 12:39
Updated Сегодня, 12:39
Традиционно 8 Марта женщинам дарят букеты. Специалисты Роспотребнадзора напомнили, на что обратить внимание при покупке живых цветов.
Стебель у цветов не должен быть слишком сухим. Лучше всего выбрать полураскрытые бутоны, чтобы букет простоял дольше. Обратить внимание стоит и на сами лепестки — они не должны выглядеть слабыми или вялыми.
Чтобы цветы стояли дольше, нельзя их надолго оставлять без воды. Лучше поставить их в вазу сразу после покупки. Также стоит исключить перепады температур. Если купить букет в холодную погоду, лучше на некоторое время после покупки оставить его в прохладном месте.
Перед тем, как поставить букет в вазу, нужно подрезать стебли. Срез для цветов с мягким и толстым стеблем предпочтительнее косой. Если стебель жёсткий, то его стоит обломать или обрезать, а концы расщепить ножом. Также специалисты советуют удалить нижние листья.
Не стоит забывать и о «правильных соседях» для разных видов цветов. Нарциссы и лилии, гвоздики и розы, ландыши и тюльпаны лучше разделить. Щепотка сахара поможет дальше сохранить свежесть роз, тюльпанов и гвоздик.