Сертификат на маткапитал с начала года получили 1,5 тыс. белгородских семей

С 1 февраля этого года маткапитал увеличили на 62 тыс. 418, 82 рубля. Теперь он составляет 586 тыс. 946,72 рубля. Семьи, которые родили или усыновили второго ребёнка до 2020 года, но не использовали сертификат или не оформляли маткапитал, могут рассчитывать на такую же сумму.