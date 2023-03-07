Сертификат на маткапитал с начала года получили 1,5 тыс. белгородских семей

Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
Modified Сегодня, 10:05
Updated Сегодня, 10:05
С начала текущего года сертификат на материнский капитал получили 1494 белгородские семьи. На первого ребёнка маткапитал получили 716 мам, а на второго и последующих детей — 778.
Средствами маткапитала распорядились уже 1482 семьи. Улучшить жилищные условия решили 154 семьи. Ещё 243 вложили средства в образование детей.
В региональном правительстве напоминают, что получить маткапитал могут семьи, в которых родился первый, второй и последующий ребёнок.
С 1 февраля этого года маткапитал увеличили на 62 тыс. 418, 82 рубля. Теперь он составляет 586 тыс. 946,72 рубля. Семьи, которые родили или усыновили второго ребёнка до 2020 года, но не использовали сертификат или не оформляли маткапитал, могут рассчитывать на такую же сумму.
Повышенный маткапитал могут получить семьи на второго ребёнка, рождённого после 2020 года, если маткапитал на первого ребёнка не назначался. Размер такой выплаты увеличили на 82 тыс. 484,15 рубля, теперь она составляет 775 тыс. 628,25 рубля.
Для родителей, которые получили капитал на первого ребёнка, а затем родили или усыновили ещё одного, объём господдержки увеличился дополнительно и составил 188 тыс. 681,53 рубля.
С 1 февраля были проиндексированы выплаты инвалидам и пособия на детей.