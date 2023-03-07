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Принимают ли девушек в самооборону в Белгородской области

7 марта 2023, 20:01
Фото: страница Вячеслава Гладкова ВК
На вопрос местной жительницы, которая решила пополнить ряды обороны, ответил Вячеслав Гладков. Как выяснилось, представительницы прекрасного пола участвуют и в такой деятельности.

В преддверии Международного женского дня жительница Белгородской области, видимо, решила вступить в ряды местной самообороны. Белгородка поинтересовалась у главы региона — можно ли девушкам вступать в такие добровольческие отряды?

Можно. У нас уже есть девушки в самообороне.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Наши женщины не только красивые, но и сильные. Поэтому они хотят защищать свою землю и учатся этому наравне с мужчинами. Ранее губернатор поздравил с наступающим праздником девушек, которые состоят в отрядах самообороны. Вячеслав Гладков, помимо прочего, пожелал белгородкам никогда не брать в руки оружие.

Гладков поздравил с наступающим 8 Марта белгородок из отрядов самообороны
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#Артем Черненко#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Губернатор#Спецоперация#Самооборона#8 марта#Женщины
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