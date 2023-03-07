Принимают ли девушек в самооборону в Белгородской области

Posted Сегодня, 20:01
Published Сегодня, 20:01
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Updated Сегодня, 20:01
В преддверии Международного женского дня жительница Белгородской области, видимо, решила вступить в ряды местной самообороны. Белгородка поинтересовалась у главы региона — можно ли девушкам вступать в такие добровольческие отряды?
Можно. У нас уже есть девушки в самообороне.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Наши женщины не только красивые, но и сильные. Поэтому они хотят защищать свою землю и учатся этому наравне с мужчинами. Ранее губернатор поздравил с наступающим праздником девушек, которые состоят в отрядах самообороны. Вячеслав Гладков, помимо прочего, пожелал белгородкам никогда не брать в руки оружие.