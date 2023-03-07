Принимают ли девушек в самооборону в Белгородской области

Наши женщины не только красивые, но и сильные. Поэтому они хотят защищать свою землю и учатся этому наравне с мужчинами. Ранее губернатор поздравил с наступающим праздником девушек, которые состоят в отрядах самообороны. Вячеслав Гладков, помимо прочего, пожелал белгородкам никогда не брать в руки оружие.