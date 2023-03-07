Приехавший из зоны СВО белгородец оригинально поздравил жену с 8 Марта

Posted Сегодня, 14:43
Published Сегодня, 14:43
Modified Сегодня, 14:43
Updated Сегодня, 14:43
Белгородец Иван несёт службу в зоне СВО уже полгода. Домой он приехал на побывку. Уже 7 марта белгородцу придётся вернуться, поэтому провести Международный женский день со своей семьёй не получится.
Чтобы поздравить жену Викторию с предстоящим праздником, мужчина решил показать на главных экранах Белгорода трогательные моменты из их семейного альбома. Сопровождало показ стихотворение Константина Симонова «Жди меня».
В браке белгородцы уже 11 лет, в семье растёт сын. Он очень гордится папой и мечтает быть на него похожим. Сам Иван называет свою жену «Моя Виктория — моя Победа».
Традиционные цветы — тоже хороший подарок на 8 Марта. К празднику для горожан открыли ярмарку, на которой можно купить как срезанные, так цветы в горшках.