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Приехавший из зоны СВО белгородец оригинально поздравил жену с 8 Марта

7 марта 2023, 14:43
Фото: министерство по делам молодёжи Белгородской области
Житель Белгородской области сделал жене оригинальный подарок, показав трогательные фотографии их семейной жизни на экранах на Соборной площади, рассказали в Telegram-канале регионального министерства по делам молодёжи.

Белгородец Иван несёт службу в зоне СВО уже полгода. Домой он приехал на побывку. Уже 7 марта белгородцу придётся вернуться, поэтому провести Международный женский день со своей семьёй не получится.

Чтобы поздравить жену Викторию с предстоящим праздником, мужчина решил показать на главных экранах Белгорода трогательные моменты из их семейного альбома. Сопровождало показ стихотворение Константина Симонова «Жди меня».

В браке белгородцы уже 11 лет, в семье растёт сын. Он очень гордится папой и мечтает быть на него похожим. Сам Иван называет свою жену «Моя Виктория — моя Победа».

Традиционные цветы — тоже хороший подарок на 8 Марта. К празднику для горожан открыли ярмарку, на которой можно купить как срезанные, так цветы в горшках.

Фото: министерство по делам молодёжи Белгородской области
В Белгороде открыли цветочную ярмарку
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