Полиция нашла у белгородца 20 тысяч немаркированных пачек сигарет на 2 млн рублей

Posted Сегодня, 06:49
Published Сегодня, 06:49
Modified Сегодня, 06:51
Updated Сегодня, 06:51
Полиция Белгородской области пресекла сбыт нелегальной табачной продукции в особо крупном размере на территории региона.
В гараже 33-летнего жителя Белгородского района нашли 20 тыс. пачек сигарет без акцизных марок. По оценкам экспертов, общая стоимость сигарет около 2 млн рублей.
Предполагается, что табачная продукция предназначалась для дальнейшего сбыта. Мужчину задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 6 с. 171.1 УК РФ (Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки в особо крупном размере). Расследование продолжается.
Ранее в Белгородской области ФСБ изъяла у местного жителя 800 литров контрафактного алкоголя.