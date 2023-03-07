Полиция нашла у белгородца 20 тысяч немаркированных пачек сигарет на 2 млн рублей

Предполагается, что табачная продукция предназначалась для дальнейшего сбыта. Мужчину задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 6 с. 171.1 УК РФ (Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки в особо крупном размере). Расследование продолжается.