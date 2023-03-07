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Полиция нашла у белгородца 20 тысяч немаркированных пачек сигарет на 2 млн рублей

7 марта 2023, 06:49
Фото: кадр из видео УМВД
Правоохранители пресекли сбыт нелегальной табачной продукции в регионе. У жителя Белгородского района в гараже нашли 20 тыс. пачек сигарет без акцизных марок на 2 млн рублей, сообщает «МВД Медиа».

Полиция Белгородской области пресекла сбыт нелегальной табачной продукции в особо крупном размере на территории региона.

В гараже 33-летнего жителя Белгородского района нашли 20 тыс. пачек сигарет без акцизных марок. По оценкам экспертов, общая стоимость сигарет около 2 млн рублей.

Предполагается, что табачная продукция предназначалась для дальнейшего сбыта. Мужчину задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 6 с. 171.1 УК РФ (Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки в особо крупном размере). Расследование продолжается.

Ранее в Белгородской области ФСБ изъяла у местного жителя 800 литров контрафактного алкоголя.

ФСБ в Белгородской области изъяла 800 литров контрафактного алкоголя
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#Видео#Ольга Аксёнова#Сигареты#Гараж#Происшествия#Белгородская область#Белгородский район
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