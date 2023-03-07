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Posted Сегодня, 13:53

Published Сегодня, 13:53

Modified Сегодня, 13:55

Updated Сегодня, 13:55

Под обстрел попали два населённых пункта Белгородской области

7 марта 2023, 13:53
Фото: 1MI
Под обстрел попало село Щетиновка Белгородского района и хутор Лозовая Рудка Борисовского района. Местные жители получили рассылку от РСЧС.

7 марта около 16:30 под обстрел ВСУ попали сразу два населённых пункта Белгородской области — село Щетиновка Белгородского района и хутор Лозовая Рудка Борисовского района.

Местных жителей просят срочно спуститься в укрытия.

Напомним, что сегодня под огнём ВСУ также находилась Новостроевка-Вторая в Грайворонском горокруге. Ранее об опасности предупредили жителей Белянки в Шебекинском горокруге и Староселья в Краснояружском районе.

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#Алина Харина#Обстрел ВСУ#Общество#Эксклюзив#Обстрел#Белгородский район#Борисовский район
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