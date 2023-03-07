Под обстрел попали два населённых пункта Белгородской области

Posted Сегодня, 13:53
Published Сегодня, 13:53
Modified Сегодня, 13:55
Updated Сегодня, 13:55
7 марта около 16:30 под обстрел ВСУ попали сразу два населённых пункта Белгородской области — село Щетиновка Белгородского района и хутор Лозовая Рудка Борисовского района.
Местных жителей просят срочно спуститься в укрытия.
Напомним, что сегодня под огнём ВСУ также находилась Новостроевка-Вторая в Грайворонском горокруге. Ранее об опасности предупредили жителей Белянки в Шебекинском горокруге и Староселья в Краснояружском районе.