По «Пушкинской карте» белгородцы чаще всего посещали филармонию

Posted Сегодня, 09:38
Published Сегодня, 09:38
Modified Сегодня, 09:40
Updated Сегодня, 09:40
Чаще всего по «Пушкинской карте» белгородцы посещали филармонию. Особой популярностью среди подростков пользовались симфонические концерты и концерты в органном зале, а также фестиваль «Этажи».
В рамках проекта приобрели более 25,6 тыс. билетов. По «Пушкинской карте» жители региона оплачивали каждое седьмое посещение культурного учреждения. В общей сложности более 180 тыс. белгородцев посетили мероприятия в филармонии.
Белгородская филармония включилась в реализацию проекта с первых дней его действия. В 2021 году учреждение стало седьмым в ЦФО по итогам работы по этому направлению.