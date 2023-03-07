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Published Сегодня, 09:38

Modified Сегодня, 09:40

Updated Сегодня, 09:40

По «Пушкинской карте» белгородцы чаще всего посещали филармонию

7 марта 2023, 09:38
Фото: 1MI
Наиболее популярными среди подростков были симфонические концерты и концерты в органном зале, сообщили в региональном правительстве.

Чаще всего по «Пушкинской карте» белгородцы посещали филармонию. Особой популярностью среди подростков пользовались симфонические концерты и концерты в органном зале, а также фестиваль «Этажи».

В рамках проекта приобрели более 25,6 тыс. билетов. По «Пушкинской карте» жители региона оплачивали каждое седьмое посещение культурного учреждения. В общей сложности более 180 тыс. белгородцев посетили мероприятия в филармонии.

Белгородская филармония включилась в реализацию проекта с первых дней его действия. В 2021 году учреждение стало седьмым в ЦФО по итогам работы по этому направлению.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Новости Белгорода#Культура#Филармония#Пушкинская карта
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