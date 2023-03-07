Плюсы и минусы проживания на Харгоре в Белгороде

Posted Сегодня, 13:42
Published Сегодня, 13:42
Modified Сегодня, 13:42
Updated Сегодня, 13:42
Основное строительство пятиэтажных и девятиэтажных домов на Харгоре началось в Советское время. Район был запроектирован как спальный район. Таким он и остаётся и на сегодняшний день. Название своё место получило от близости к соседнему Харькову. Издавна дорога на Харьков из Белгорода проходила через эту гору. Закладка жилого микрорайона здесь состоялась в 1968-м году. На сегодняшний день на Харгоре уживаются между собой высотки, хрущёвки, торгово-офисные центры и частный сектор.
Район расположен в южной части города Белгорода с хорошим транспортным сообщением с любым районом Белгорода и пригородом. Через Харгору проходит одна из главных дорожных «артерий» — улица Щорса. Интервал движения автобусов — порядка 10-15 минут, а после введения новой маршрутной сети количество новых маршрутов, которые проходят через район, увеличилось. Поэтому с Харгоры возможно добраться практически в любую точку города.
Среди минусов: подавляющее число белгородцев живёт на Харгоре, но ежедневно ездит в центр города на работу. С горы в центр ведут всего две дороги — Щорса-Богданка и новый мост. Поэтому в час-пик можно попасть в пробку "не хуже московской", но после реконструкции Щорса пассажиры общественного транспорта дискомфорт не чувствуют. В основном с утренними и вечерними пробками сталкиваются водители на личном транспорте.
Поскольку район спальный, здесь сосредоточено большое количество школ и детских садов. Также немало досуговых учреждений и досуговых центров для детей. Поэтому это излюбленное место для семей и людей пожилого возраста. Также на Харгоре находится дворец спорта «Космос», ледовая арена «Оранжевый лёд», кинотеатр «Русич», Белгородский государственный технологический университет им. В. Г. Шухова, институт культуры, Белгородский юридический институт МВД России и «Белгород-Арена». Нет дефицита и продуктовых магазинов. В районе широко представлены различные розничные сети. Также здесь находится ТРК «Сити Молл», где есть кинотеатр, магазины и развлечения для детей.
Район находится вдали от промзон, вокзала и других объектов, которые могут спровоцировать проблемы с атмосферой. К тому же, поблизости леса, водоёмы, частный сектор, поэтому проблем с экологией нет - разве что от большого количества машин.
Вид на город, хорошая экология и близкое расположение к центру добавляют району престижность и повышают спрос на приобретение жилья, что не может не отразиться на ценах. По данным одной открытой базы по продаже недвижимости, на 3 марта максимальная стоимость двухкомнатной квартиры на Харгоре площадью 108 «квадратов» составляла 13 млн рублей, а среди самых дешёвых предложений — апартаменты-студия (12,5 м²) за 1,1 млн рублей. Не менее популярны на Харьковской горе частные дома и современные коттеджи, которых вокруг достаточное количество. Стоимость домов стартует от 1,4 млн рублей.
В целом, проблем с доступностью объектов здравоохранения как для взрослого, так и для детского населения нет. На Харгоре находятся ряд поликлиник (для взрослых — №7, №6, №8, а для детей — №4 и стоматполиклиника), а также детская областная больница. Кроме этого, здесь есть частные клиники различных профилей, роддом и горбольница №2.
В целом, по данным сервиса CityAcessMap, Харьковская гора является одним из самых удобных районов Белгорода. Здесь в шаговой доступности парки, стадионы, спортзалы, библиотеки и центры досуга, супермаркеты и рестораны, аптеки, поликлиники и больницы, а также учебные заведения. Среди минусов — пробки в час-пик для водителей на личных автомобилях.