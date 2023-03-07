Плюсы и минусы проживания на Харгоре в Белгороде

Основное строительство пятиэтажных и девятиэтажных домов на Харгоре началось в Советское время. Район был запроектирован как спальный район. Таким он и остаётся и на сегодняшний день. Название своё место получило от близости к соседнему Харькову. Издавна дорога на Харьков из Белгорода проходила через эту гору. Закладка жилого микрорайона здесь состоялась в 1968-м году. На сегодняшний день на Харгоре уживаются между собой высотки, хрущёвки, торгово-офисные центры и частный сектор.