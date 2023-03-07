Организаторы конкурса «Лучник Future» определили победителей среди студкоманд

По словам исполнительного директора конкурса Юлии Моховой, студенты продемонстрировали достойный уровень проектов и проявили заинтересованность в практическом применении своих знаний еще на этапе обучения. Она также подчеркнула, что для бизнеса это отличная возможность получить свежие идеи, которые можно реализовать на практике.