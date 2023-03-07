Организаторы конкурса «Лучник Future» определили победителей среди студкоманд

Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
Лауреаты были выбраны на основе открытых защит студенческих проектов, представленных перед экспертами и жюри конкурса в онлайн-формате. Среди победителей были команды с креативными названиями, такими как "Авантюристки", "CCPR - Союз Сибирских Пиарщиков", "PRянички" и другие, - сообщает mkset.ru.
По словам исполнительного директора конкурса Юлии Моховой, студенты продемонстрировали достойный уровень проектов и проявили заинтересованность в практическом применении своих знаний еще на этапе обучения. Она также подчеркнула, что для бизнеса это отличная возможность получить свежие идеи, которые можно реализовать на практике.
На конкурс было подано 86 коммуникационных проектов, и для решения задач командам были представлены шесть реальных PR-кейсов от партнеров конкурса - коммерческих и общественных организаций, таких как «Московский метрополитен», «Форум Доноров», «Ситикард», ТМК, «Норильский никель» и «Полюс Вернинское».
Учредителем конкурса является дирекция национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник», а информационным партнером проекта выступает медиахолдинг 1MI. Организаторы уверены, что конкурс продолжит развиваться, а в следующем году мы увидим еще больше талантливых работ.