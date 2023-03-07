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Published Сегодня, 13:39

Modified Сегодня, 13:44

Updated Сегодня, 13:44

Оперштаб прокомментировал обращение мобилизованных белгородцев из ДНР

7 марта 2023, 13:39
Фото: 1MI
Ранее в Сети распространилось видео, на котором мобилизованные утверждали, что их определили в тероборону Белгорода, а позже перебросили в ДНР. Видео прокомментировал оперштаб под постом губернатора в соцсети.

В оперштабе сообщили, что в Белгородской области сформирована добровольческая территориальная самооборона «Сводный оперативный отряд содействия правопорядку». Организация не имеет отношения к Минобороне РФ. Члены территориальной самообороны не подпадают под частичную мобилизацию в силу возраста и медпоказаний, они несут добровольную службу на территории области, подчеркнули в оперштабе.

В обязанности территориальной самообороны входит содействие и участие в мероприятиях по охране объектов критически важной инфраструктуры, расположенных на территории региона, а также противодействию диверсионно-террористическим формированиям.
Из сообщения оперштаба

Также оперштаб объяснил жене мобилизованного, что её муж был призван в рамках частичной мобилизации.

Данная воинская часть прошла военную подготовку и слаживание в соответствии с предъявляемыми требованиями. Порядок формирования и расформирования воинских частей, смена военно-учётных специальностей, а также передислокация войск регулируется исключительно Министерством обороны РФ. Региональные органы власти таких полномочий не имеют. Правительство Белгородской области проинформировало об обращениях родственников командование военным округом, Главную военную прокуратуру и Министра обороны РФ.
Оперштаб

 

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#Алина Харина#Тероборона#Обращения#Оперштаб#Общество#Белгородская область
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