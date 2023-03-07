Оперштаб прокомментировал обращение мобилизованных белгородцев из ДНР

В оперштабе сообщили, что в Белгородской области сформирована добровольческая территориальная самооборона «Сводный оперативный отряд содействия правопорядку». Организация не имеет отношения к Минобороне РФ. Члены территориальной самообороны не подпадают под частичную мобилизацию в силу возраста и медпоказаний, они несут добровольную службу на территории области, подчеркнули в оперштабе.