Оперштаб прокомментировал обращение мобилизованных белгородцев из ДНР

Posted Сегодня, 13:39
Published Сегодня, 13:39
Modified Сегодня, 13:44
Updated Сегодня, 13:44
В оперштабе сообщили, что в Белгородской области сформирована добровольческая территориальная самооборона «Сводный оперативный отряд содействия правопорядку». Организация не имеет отношения к Минобороне РФ. Члены территориальной самообороны не подпадают под частичную мобилизацию в силу возраста и медпоказаний, они несут добровольную службу на территории области, подчеркнули в оперштабе.
В обязанности территориальной самообороны входит содействие и участие в мероприятиях по охране объектов критически важной инфраструктуры, расположенных на территории региона, а также противодействию диверсионно-террористическим формированиям.
Из сообщения оперштаба
Также оперштаб объяснил жене мобилизованного, что её муж был призван в рамках частичной мобилизации.
Данная воинская часть прошла военную подготовку и слаживание в соответствии с предъявляемыми требованиями. Порядок формирования и расформирования воинских частей, смена военно-учётных специальностей, а также передислокация войск регулируется исключительно Министерством обороны РФ. Региональные органы власти таких полномочий не имеют. Правительство Белгородской области проинформировало об обращениях родственников командование военным округом, Главную военную прокуратуру и Министра обороны РФ.
Оперштаб