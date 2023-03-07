Новые автобусы и скидка на проезд: как меняется общественный транспорт в Белгороде

Для того, чтобы оплата прошла по сниженной стоимости, необходимо заранее загрузить карту «Мир» в свой смартфон. Сделать это можно с помощью одного из мобильных платежных сервисов, например, Mir Pay или Samsung Pay. Важно, чтобы гаджет на базе операционной системы Android поддерживал функцию бесконтактной оплаты (NFC). Сегодня такая опция есть даже на бюджетных моделях телефонов. С полными правилами предоставления скидки на проезд можно ознакомиться на сайте платежной системы и в мобильном приложении «Привет, Мир!».