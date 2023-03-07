Новые автобусы и скидка на проезд: как меняется общественный транспорт в Белгороде

Posted Сегодня, 06:04
Published Сегодня, 06:04
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Обновленная маршрутная сеть
На сегодняшний день в Белгородской области насчитывает 132 маршрута, 45 из которых городские, 87 — пригородные. Решение об обновлении транспортной сети было принято после общественных обсуждений с жителями областной агломерации. Всего от горожан поступило более 550 обращений, 486 из них были удовлетворены.
Кроме того, в январе Белгородская агломерация заключила 48 контрактов с 6 частными перевозчиками. Таким образом ежедневно по будням из депо выезжают 511 автобусов.
«Ситуация в городе была неоднозначной: на одних маршрутах автобусов было в избытке, на других — не хватало. Вместе с тем, выпустить на дороги большое количество дополнительных транспортных средств мы тоже не могли: это бы затруднило передвижение другим участникам движения», — рассказал о проблеме министр автомобильных дорог и транспорта Белгородской области Сергей Евтушенко.
С 1 января 2023 года в Белгородской агломерации появилось 10 новых маршрутов. А более чем в 40 рейсах внесены существенные изменения.
Проезд с выгодой
Обновление маршрутной сети Белгородской области стало весьма своевременно, так как, оплачивая проезд смартфоном, каждая поездка стоит дешевле на 7 рублей. Предложение от платежной системы «Мир» действует во всех автобусах области, оборудованных терминалами для бесконтактной оплаты до 30 июня 2023 года.
Для того, чтобы оплата прошла по сниженной стоимости, необходимо заранее загрузить карту «Мир» в свой смартфон. Сделать это можно с помощью одного из мобильных платежных сервисов, например, Mir Pay или Samsung Pay. Важно, чтобы гаджет на базе операционной системы Android поддерживал функцию бесконтактной оплаты (NFC). Сегодня такая опция есть даже на бюджетных моделях телефонов. С полными правилами предоставления скидки на проезд можно ознакомиться на сайте платежной системы и в мобильном приложении «Привет, Мир!».
Удобство и комфорт
Очевидно, что все нововведения производятся в первую очередь для удобства горожан. Так, благодаря реформированию на маршрутах № 227, 234, 271, 311 увеличилось количество рейсов и сократился интервал между ними.
А в вечернее время у более чем 80 городских рейсов увеличилось время работы. Также обновленной системой общественного транспорта было задействовано почти 100 ранее не использованных.
Помимо прочего по просьбам пассажиров с января вернули два пути следования № 23 «ул. Пригородная — БГТУ» и 102М «Энергомаш — мкр Майский-8».
«Таким образом, заменив класс некоторых автобусов, мы увеличили количество перевозимых пассажиров. Как следствие, это увеличило эффективность общественного транспорта города и уменьшило число транспортных средств на дорогах Белгорода», — поделился Сергей Евтушенко.