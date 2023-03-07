Новогодняя фоторамка в Белгороде достояла до 8 Марта

С жалобой к градоначальнику обратилась местная жительница по имени Елена. Она посетовала на то, что на улице 50-летия Белгородской области рядом с переходом у Центрального рынка до сих пор стоит фоторамка с Дедом Морозом. Хотя уже давно наступил март.