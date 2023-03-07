Новогодняя фоторамка в Белгороде достояла до 8 Марта

Posted Сегодня, 20:25
Published Сегодня, 20:25
Modified Сегодня, 20:25
Updated Сегодня, 20:25
С жалобой к градоначальнику обратилась местная жительница по имени Елена. Она посетовала на то, что на улице 50-летия Белгородской области рядом с переходом у Центрального рынка до сих пор стоит фоторамка с Дедом Морозом. Хотя уже давно наступил март.
Валентин Демидов объяснил этот казус тем, что сотрудники администрации слишком долго согласовывали дизайн для весеннего украшения города. Настолько долго, что чуть не пропустили весну.
К виновным, безусловно, применим взыскания, слишком долго мои коллеги согласовывали дизайн весенней тематики и, соответственно, заказывали фотоматериалы. Новогодние украшения сегодня снимают и до завтра завершим размещение новых, весенних.
Валентин Демидов, мэр Белгорода
Напомним, в 2023 году новогодние украшения и главную ёлку на Соборной площади в Белгороде не убирали рекордно долго. Ёлка простояла до самого конца января, а последние украшения с улиц города исчезли аж в конце февраля. Задержалась только фоторамка у рынка.