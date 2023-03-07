Не «Москвич 3», но зато за 100 тысяч: белгородец продаёт авто 1957 года выпуска

Posted Сегодня, 15:01
Published Сегодня, 15:01
Modified Сегодня, 15:01
Updated Сегодня, 15:01
В Алексеевке продают автомобиль «Москвич» за 100 тысяч рублей. Машина была выпущена в 1957 году, следует из описания к объявлению. На автомобиль имеются все документы. Авто стоит на учёте.
Продавец также указывает, что возможен обмен.
Ранее через сайт объявлений местный житель пытался продать «Запорожец». Автор объявления отмечал, что машина заводится, но не едет. Раритетный автомобиль продавец оценил в 100 тыс. рублей.
Напомним, что несколько лет назад в группе по купле-продаже автомобилей в Белгороде опубликовали пост про «лимузин», который сделан из двух «Запорожцев». Необычную машину продавали за 45 тыс. рублей.