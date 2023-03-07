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Не «Москвич 3», но зато за 100 тысяч: белгородец продаёт авто 1957 года выпуска

7 марта 2023, 15:01
Фото: Авито

Белгородец продаёт «Москвич» 1957 года выпуска

Сообщение о продаже появилось на одном из сайтов объявлений.

В Алексеевке продают автомобиль «Москвич» за 100 тысяч рублей. Машина была выпущена в 1957 году, следует из описания к объявлению. На автомобиль имеются все документы. Авто стоит на учёте.

Продавец также указывает, что возможен обмен.

Фото: Авито

Ранее через сайт объявлений местный житель пытался продать «Запорожец». Автор объявления отмечал, что машина заводится, но не едет. Раритетный автомобиль продавец оценил в 100 тыс. рублей.

Напомним, что несколько лет назад в группе по купле-продаже автомобилей в Белгороде опубликовали пост про «лимузин», который сделан из двух «Запорожцев». Необычную машину продавали за 45 тыс. рублей.

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#Автомобиль#Объявление#Москвич#Общество#Белгородская область#Алина Харина#Алексеевка
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