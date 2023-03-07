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Published Сегодня, 08:58

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На Свято-Троицком бульваре в Белгороде начали снос домов под Белый квартал

7 марта 2023, 08:58
Фото: Telegram-канал «Открытый Белгород»
В областном центре начался снос старых домов, на месте которых построят Белый квартал. Видео с места событий опубликовал Telegram-канал «Открытый Белгород».

Старые дома на Свято-Троицком бульваре сносят. На их месте появится Белый квартал. В этом районе построят 21 объект, в том числе концертный зал, амфитеатр, парковку, ТРК, заведения общепита.

Видео: Telegram-канал «Открытый Белгород»

План будущего Белого квартала утвердили в декабре 2022 года. Квартал разделят на пять зон. В этом месте появятся прогулочные тропинки, различные заведения, два входа. Построят офисные здания. Торговый центр и гостиницу планируют сдать в декабре 2024 года. Завершат работы, предположительно, к декабрю 2025 года.

В конце февраля старые дома на Свято-Троицком бульваре оградили забором, на который повесили баннеры с информацией о Белом квартале. Жильё на участке строить не будут, хотя изначально такие планы имелись.

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