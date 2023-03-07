На Свято-Троицком бульваре в Белгороде начали снос домов под Белый квартал

План будущего Белого квартала утвердили в декабре 2022 года. Квартал разделят на пять зон. В этом месте появятся прогулочные тропинки, различные заведения, два входа. Построят офисные здания. Торговый центр и гостиницу планируют сдать в декабре 2024 года. Завершат работы, предположительно, к декабрю 2025 года.