Металлоинвест направил 5,4 млрд рублей на социальные инвестиции и благотворительность

На средства Металлоинвеста приобретено современное оборудование для Железногорской городской больницы. Благодаря Компании четыре тысячи ноутбуков поступило школьникам Белгородской области в рамках проекта создания непрерывной системы развития навыков для цифровой экономики. Также Металлоинвест инвестировал в создание нового общественного пространства для отдыха горожан в Губкине — долины ручья Теплый Колодезь. При поддержке Компании состоялось первое в истории представление в формате open air оперы Петра Чайковского «Евгений Онегин» в Белгороде в рамках фестиваля «Белгород в цвету».