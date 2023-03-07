Металлоинвест направил 5,4 млрд рублей на социальные инвестиции и благотворительность

Posted Сегодня, 13:15
Published Сегодня, 13:15
Modified Сегодня, 13:17
Updated Сегодня, 13:17
Представители Металлоинвеста рассказали, что несмотря на новые вызовы в 2022 году Компания реализовала все намеченные планы в области внешних социальных инвестиций и благотворительности. На эти цели было направлено 5,4 млрд рублей.
«Несмотря на новые вызовы, философия Компании остаётся неизменной — в 2022 году в фокусе Металлоинвеста оставались программы по поддержке и развитию медицины, образования, спорта, городской инфраструктуры и общественных пространств, корпоративного волонтерства, — отметила заместитель генерального директора по устойчивому развитию и корпоративным коммуникациям Металлоинвеста Юлия Мазанова. — Совместно с территориями нашей ответственности мы определяем ключевые направления инвестиций, опираясь на потребности жителей. Приоритет отдается системным долгосрочным программам».
На средства Металлоинвеста приобретено современное оборудование для Железногорской городской больницы. Благодаря Компании четыре тысячи ноутбуков поступило школьникам Белгородской области в рамках проекта создания непрерывной системы развития навыков для цифровой экономики. Также Металлоинвест инвестировал в создание нового общественного пространства для отдыха горожан в Губкине — долины ручья Теплый Колодезь. При поддержке Компании состоялось первое в истории представление в формате open air оперы Петра Чайковского «Евгений Онегин» в Белгороде в рамках фестиваля «Белгород в цвету».
Партнерские проекты Металлоинвеста и Благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт» направлены на трансформацию промышленных городов, которая включает повышение качества жизни, создание комфортной городской среды и предоставление новых возможностей для активных людей, готовых менять жизнь города к лучшему. В рамках этих направлений реализуются такие проекты, как программа «НКО-Сократ», грантовый конкурс «АРТ-ОКНО», «Класс от маэстро», «Культурная афиша», #ВСЕНАСПОРТ.
Директор департамента устойчивого развития Металлоинвеста Кирилл Цикун в своём выступлении подчеркнул растущее значение обсуждения подходов к оценке благотворительной деятельности как с точки зрения выбора направлений инвестиций, так и в плане оценки эффективности этих вложений.
Компания принимает активное участие в работе различных площадок по развитию и регулированию российских рейтингов и рэнкингов, которые постепенно приходят на смену международным.
Металлоинвест заинтересован в развитии национальной социальной таксономии, которая будет способствовать формированию рамок социально ответственной деятельности и созданию финансовых инструментов для стимулирования благотворительности.