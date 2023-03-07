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Posted Сегодня, 09:42

Published Сегодня, 09:42

Modified Сегодня, 09:44

Updated Сегодня, 09:44

Мангал, индюшата, мёд: что белгородцы пытаются продать под видом подарков к 8 марта

7 марта 2023, 09:42
Фото: 1MI
Необычные объявления к Международному женскому дню редакцию «Бел.Ру» нашла на «Авито».

Приближается главный праздник начала весны — Международный женский день. Традиционные подарки женщинам в этот день — цветы, духи, сладости. Что касается не совсем стандартных подарков, то огромное количество таких предложений можно встретить на сайтах объявлений. При этом продавцы, видимо, для лучшего поиска, порой приписывают дату 8 марта к товарам, мало к ней относящимся.

Так, на 8 марта белгородцы предлагают подарить женщинам индюшат бройлеров на низких коротких лапках и с жёлтой кожей.

Кобб 500 из импортного яйца на 8 марта! Росс 308 из импортного яйца на 8 марта!
Из описания к объявлению, что бы это ни значило
Фото: Авито

Помимо этого, в качестве подарка к 8 марта белгородцы предлагают купить мангал за 13 тыс. рублей: «Успейте сделать подарок себе или своему близкому человеку на 23 февраля или 8 марта!». Думаете, женщины такой подарок оценят?

Фото: Авито

Ещё один вариант подарка с сайта объявлений — сотовый мёд. Автор объявления подчёркивает, что приятно дарить вещи, которые удивляют. Цена за 0,5 кг мёда — 400 рублей.

Продам кусочек летнего солнышка в сотах. Это поистине королевский подарок среди холодов.
Из описания к объявлению

Кроме того, в качестве альтернативы живым букетам белгородцы предлагают приобрести букеты вязаные. Цена такого подарка на сайте объявлений — 1200 рублей. Помимо этого, в подарок к 8 марта предлагается приобрести салфетки ручной работы. Их стоимость оценивается в 1700 рублей: «Отличный подарок своим родным и близким. Подарочный пакет в подарок».

Фото: Авито

Также белгородцам предлагают сделать упаковку шоколада с фотографией получателя подарка. Подарить на обложке шоколада «Алёшка» своё лицо… Ну, по крайней мере, это оригинально.

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#8 марта#Подарки#Объявления#Общество#Эксклюзив#Белгородская область#Алина Харина
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