Мангал, индюшата, мёд: что белгородцы пытаются продать под видом подарков к 8 марта

Приближается главный праздник начала весны — Международный женский день. Традиционные подарки женщинам в этот день — цветы, духи, сладости. Что касается не совсем стандартных подарков, то огромное количество таких предложений можно встретить на сайтах объявлений. При этом продавцы, видимо, для лучшего поиска, порой приписывают дату 8 марта к товарам, мало к ней относящимся.