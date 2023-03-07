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Published Сегодня, 08:22

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Летняя резина и набор рыбака: какие необычные подарки получали белгородки к 8 Марта

7 марта 2023, 08:22
Фото: 1MI

Белгородки рассказали о необычных подарках к 8 Марта

Жительницы Белгорода рассказали, какие интересные подарки они получали к Международному женскому дню. Данные опубликовал сервис SuperJob.

Белгородки рассказали, какие самые необычные подарки они получали к 8 Марта. Опрашивали специалисты жительниц Белгорода в возрасте старше 18 лет.

Традиционно в Международный женский день дарят цветы, но даже они способны удивить. Для 10% белгородок самым необычным подарком стали цветы и комнатные растения. 9% горожанок запомнили, как им дарили домашних питомцев.

Ещё 5% женщин необычными подарками назвали украшения, сертификаты на разные активности, одежду и обувь. Ещё по 2% посчитали интересными презенты в виде путешествия, посуды и бытовой техники.

Среди опрошенных были и те, кому дарили компас, летнюю резину, набор рыбака, песню, лотерейный билет, будильник, песочные часы и живых бабочек.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Праздник#Общество#Опрос#Подарки#8 марта#Международный женский день
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