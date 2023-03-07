Летняя резина и набор рыбака: какие необычные подарки получали белгородки к 8 Марта

Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
Modified Сегодня, 08:24
Updated Сегодня, 08:24
Белгородки рассказали, какие самые необычные подарки они получали к 8 Марта. Опрашивали специалисты жительниц Белгорода в возрасте старше 18 лет.
Традиционно в Международный женский день дарят цветы, но даже они способны удивить. Для 10% белгородок самым необычным подарком стали цветы и комнатные растения. 9% горожанок запомнили, как им дарили домашних питомцев.
Ещё 5% женщин необычными подарками назвали украшения, сертификаты на разные активности, одежду и обувь. Ещё по 2% посчитали интересными презенты в виде путешествия, посуды и бытовой техники.
Среди опрошенных были и те, кому дарили компас, летнюю резину, набор рыбака, песню, лотерейный билет, будильник, песочные часы и живых бабочек.