Лебединский ГОК поздравил работниц с 8 Марта

Posted Сегодня, 13:13
Published Сегодня, 13:13
Modified Сегодня, 13:15
Updated Сегодня, 13:15
Практика «цветочного комплимента» существует на предприятии давно. Ранее сотрудницам вручали по весеннему букету из серебристой акации (иначе, мимозы). С прошлого года их заменили на горшочки с живыми цветами - гиацинтами.
«Мы искренне любим и уважаем наших замечательных женщин-коллег, – прокомментировал Александр Токаренко, управляющий директор Лебединского ГОКа. – Ценим их весомый вклад в успех компании, производственные достижения, самоотдачу и энергию. Они с удивительной лёгкостью осваивают профессии горняков и металлургов, оставаясь при этом нежными, хрупкими и заботливыми. Нам, лебединским мужчинам, приятно оказывать такие знаки внимания. И видеть в ответ их очаровательные и радостные улыбки».
Поздравили женщин Лебединского ГОКа и в торжественной обстановке. В центре культурного развития «Форум» был организован праздничный концерт творческих коллективов Губкина. Слова благодарности и комплименты от руководителей Лебединского ГОКа и городской администрации звучали со сцены в адрес лебединских красавиц. Шестеро работниц комбината за многолетний и добросовестный труд были отмечены благодарственными письмами главы администрации Губкинского городского округа.
Кроме того, к празднику все женщины Лебединского ГОКа получат денежные премии.