Лебединский ГОК поздравил работниц с 8 Марта

«Мы искренне любим и уважаем наших замечательных женщин-коллег, – прокомментировал Александр Токаренко, управляющий директор Лебединского ГОКа. – Ценим их весомый вклад в успех компании, производственные достижения, самоотдачу и энергию. Они с удивительной лёгкостью осваивают профессии горняков и металлургов, оставаясь при этом нежными, хрупкими и заботливыми. Нам, лебединским мужчинам, приятно оказывать такие знаки внимания. И видеть в ответ их очаровательные и радостные улыбки».