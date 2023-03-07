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Лебединский ГОК поздравил работниц с 8 Марта

7 марта 2023, 13:13
Фото: Лебединский ГОК
К Международному женскому дню все женщины Лебединского ГОКа (входит в компанию «Металлоинвест») получили в подарок цветы. Для этого было приобретено около четырёх тысяч весенних гиацинтов.

Практика «цветочного комплимента» существует на предприятии давно. Ранее сотрудницам вручали по весеннему букету из серебристой акации (иначе, мимозы). С прошлого года их заменили на горшочки с живыми цветами - гиацинтами.

«Мы искренне любим и уважаем наших замечательных женщин-коллег, – прокомментировал Александр Токаренко, управляющий директор Лебединского ГОКа. – Ценим их весомый вклад в успех компании, производственные достижения, самоотдачу и энергию. Они с удивительной лёгкостью осваивают профессии горняков и металлургов, оставаясь при этом нежными, хрупкими и заботливыми. Нам, лебединским мужчинам, приятно оказывать такие знаки внимания. И видеть в ответ их очаровательные и радостные улыбки».

Фото: Лебединский ГОК

Поздравили женщин Лебединского ГОКа и в торжественной обстановке. В центре культурного развития «Форум» был организован праздничный концерт творческих коллективов Губкина. Слова благодарности и комплименты от руководителей Лебединского ГОКа и городской администрации звучали со сцены в адрес лебединских красавиц. Шестеро работниц комбината за многолетний и добросовестный труд были отмечены благодарственными письмами главы администрации Губкинского городского округа.

Кроме того, к празднику все женщины Лебединского ГОКа получат денежные премии.

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#Артем Черненко#Лгок#Лебединский ГОК#Общество#Белгородская область
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