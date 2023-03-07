Какие препараты пропали из аптек Белгородской области?

Posted Сегодня, 08:36
Published Сегодня, 08:36
Modified Сегодня, 08:38
Updated Сегодня, 08:38
В январе в закрытую часть Госреестра лекарственных средств внесли 97 наименований медикаментов, в отношении которых правительство видит риски возникновения дефицита в нынешнем году, сообщают «Новые Известия». Так, речь идёт о препаратах:
При этом не значит, что все эти лекарства уже пропали из аптек или пропадут в скором времени: при необходимости именно к этим препаратам будут применяться меры по обеспечению их доступности.
При этом, как зимой прошлого года отметил глава регионального минздрава Андрей Иконников, Белгородская область закупила на 2023 год все необходимые лекарства.
В начале года жительница города Валуйки пожаловалась губернатору Вячеславу Гладкову на отсутствие детских антибиотиков: врач прописал её ребёнку лекарство, которого не оказалось ни в одной аптеке города. Как сообщил глава региона, проблема может быть в том, что когда-то Белгородская область продала все муниципальные и государственные аптеки, после чего последние стали частными. Из-за этого муниципальных заказов на ввоз лекарств в аптеки нет.
Тем не менее, Гладков поручил минздраву и Иконникову проконтролировать решение этого вопроса. На проблему обратили внимание даже в Госдуме: выяснилось, что аналогичная проблема наблюдается в Тюменской и Челябинской областях.
Как «Бел.Ру» сообщили в пресс-службе минздрава, дефицит на антибиотики возник из-за повышенного спроса. По официальным данным, антибиотики «Амоксиклав» и «Амоксициллин» (в действующих веществах «Амоксициллин+клавулановая кислота» и «Амоксициллин» соответственно) имеются в достаточном количестве в аптеках области в форме таблеток и капсул.
Нет дефицита лекарств для льготников, противовирусных и жаропонижающих препаратов — последние имеются в аптеках в достаточном количестве.
Тем не менее, из-за повышенного спроса возник дефицит на антибиотик в формах выпуска «порошок/гранулы для приготовления суспензии для приёма внутрь».
Узнать подробности о наличии лекарств в аптеках области можно на официальных сайтах организаций. Кроме того, доступны и справочные.
Как рассказал министр здравоохранения Андрей Иконников, проблемы с некоторыми лекарствами из-за санкций всё же возникли. Так, например, пришлось менять схемы лечения и выбирать доступные препараты. Порой дефицит был искусственно созданным: такое было с препаратом «Эутирокс», с помощью которого лечат заболевания щитовидной железы.
Также из-за санкций не удалось поставить оборудование в белгородский онкодиспансер. Но, по словам Иконникова, сложности не повлияли на работу министерства. Что касается лекарств для больных раком, в 2022 году, по данным главврача региона, область закупила всё необходимое — перебоев быть не должно.
Тем не менее, есть риск, что нужного препарата не будет на рынке. Но на такую ситуацию областной минздрав повлиять не сможет: «Из того, что у нас есть, мы всегда доставали, покупали и выдавали нашим пациентам. Не вижу большой проблемы».
Сообщалось также, что без «Инсулина» остались диабетики Старого Оскола. Вячеслав Гладков извинился за возникшую ситуацию и назвал её исключением из правил — якобы не успели оформить заявку.
Точно известно, что с российского рынка ушла «Виагра». Впрочем, если верить данными СМИ, отечественные учёные уже подняли этот вопрос: разработать отечественный аналог они планируют собственноручно.
Как ранее сообщал РБК, у российских стоматологов возникли проблемы с закупками «Убистезина» — препарата для местного обезболивания. Дело в том, что этот препарат производит американская компания, которая ушла с рынка.
Как «Бел.Ру» рассказал один из местных стоматологов, проблема с этим материалом была первые три месяца после начала спецоперации на Украине. После этого удалось найти решение, но услуги дантиста подорожали в городе на 30-50%. Причина заключается в том, что подорожали и материалы: завышали цены перекупщики, поставщики и склады.
Стоматолог отметил, что в настоящий момент белгородские клиники пользуются японской, китайской и европейской продукцией. С продукцией местной «Владмивы» конкретно он якобы «работать не может».