Какие препараты пропали из аптек Белгородской области?

В начале года жительница города Валуйки пожаловалась губернатору Вячеславу Гладкову на отсутствие детских антибиотиков: врач прописал её ребёнку лекарство, которого не оказалось ни в одной аптеке города. Как сообщил глава региона, проблема может быть в том, что когда-то Белгородская область продала все муниципальные и государственные аптеки, после чего последние стали частными. Из-за этого муниципальных заказов на ввоз лекарств в аптеки нет.