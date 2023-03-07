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Posted Сегодня, 08:36

Published Сегодня, 08:36

Modified Сегодня, 08:38

Updated Сегодня, 08:38

Какие препараты пропали из аптек Белгородской области?

7 марта 2023, 08:36
Фото: 1MI
После начала специальной военной операции некоторые зарубежные компании перестали поставлять лекарства в Россию. Столкнулась с дефицитом некоторых препаратов и Белгородская область.

«Тревожный перечень» Минздрава

В январе в закрытую часть Госреестра лекарственных средств внесли 97 наименований медикаментов, в отношении которых правительство видит риски возникновения дефицита в нынешнем году, сообщают «Новые Известия». Так, речь идёт о препаратах:

  • ибупрофен;
  • парацетамол;
  • аспирин (ацетилсалициловая кислота);
  • стероидный препарат преднизолон;
  • вакцина для профилактики дифтерии, коклюша и столбняка (АДКС);
  • антибиотики амоксициллин и доксициклин;
  • активированный уголь;
  • лидокаин;
  • раствор йода и корвалол в таблетках и каплях (масло листьев мяты перечной + экстракт пустырника + этилбромизовалерианат)
  • и другие препараты.

При этом не значит, что все эти лекарства уже пропали из аптек или пропадут в скором времени: при необходимости именно к этим препаратам будут применяться меры по обеспечению их доступности.

При этом, как зимой прошлого года отметил глава регионального минздрава Андрей Иконников, Белгородская область закупила на 2023 год все необходимые лекарства. 

Белгородская область закупила практически все лекарства на 2023 год
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Есть ли дефицит антибиотиков в Белгородской области?

В начале года жительница города Валуйки пожаловалась губернатору Вячеславу Гладкову на отсутствие детских антибиотиков: врач прописал её ребёнку лекарство, которого не оказалось ни в одной аптеке города. Как сообщил глава региона, проблема может быть в том, что когда-то Белгородская область продала все муниципальные и государственные аптеки, после чего последние стали частными. Из-за этого муниципальных заказов на ввоз лекарств в аптеки нет.

Тем не менее, Гладков поручил минздраву и Иконникову проконтролировать решение этого вопроса. На проблему обратили внимание даже в Госдуме: выяснилось, что аналогичная проблема наблюдается в Тюменской и Челябинской областях.

Как «Бел.Ру» сообщили в пресс-службе минздрава, дефицит на антибиотики возник из-за повышенного спроса. По официальным данным, антибиотики «Амоксиклав»  и «Амоксициллин» (в действующих веществах «Амоксициллин+клавулановая кислота» и «Амоксициллин» соответственно) имеются в достаточном количестве в аптеках области в форме таблеток и капсул.

Нет дефицита лекарств для льготников, противовирусных и жаропонижающих препаратов — последние имеются в аптеках в достаточном количестве.

Тем не менее, из-за повышенного спроса возник дефицит на антибиотик в формах выпуска «порошок/гранулы для приготовления суспензии для приёма внутрь».

Узнать подробности о наличии лекарств в аптеках области можно на официальных сайтах организаций. Кроме того, доступны и справочные. 

Из-за повышенного спроса в Белгородской области зафиксировали дефицит антибиотиков
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Есть ли дефицит других лекарств в Белгородской области?

Как рассказал министр здравоохранения Андрей Иконников, проблемы с некоторыми лекарствами из-за санкций всё же возникли. Так, например, пришлось менять схемы лечения и выбирать доступные препараты. Порой дефицит был искусственно созданным: такое было с препаратом «Эутирокс», с помощью которого лечат заболевания щитовидной железы.

Также из-за санкций не удалось поставить оборудование в белгородский онкодиспансер. Но, по словам Иконникова, сложности не повлияли на работу министерства. Что касается лекарств для больных раком, в 2022 году, по данным главврача региона, область закупила всё необходимое — перебоев быть не должно. 

Тем не менее, есть риск, что нужного препарата не будет на рынке. Но на такую ситуацию областной минздрав повлиять не сможет: «Из того, что у нас есть, мы всегда доставали, покупали и выдавали нашим пациентам. Не вижу большой проблемы».

Сообщалось также, что без «Инсулина» остались диабетики Старого Оскола. Вячеслав Гладков извинился за возникшую ситуацию и назвал её исключением из правил — якобы не успели оформить заявку.

Точно известно, что с российского рынка ушла «Виагра». Впрочем, если верить данными СМИ, отечественные учёные уже подняли этот вопрос: разработать отечественный аналог они планируют собственноручно. 

Из-за санкций в белгородский онкодиспансер не привезли оборудование
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Есть ли дефицит препаратов в стоматологии?

Как ранее сообщал РБК, у российских стоматологов возникли проблемы с закупками «Убистезина» — препарата для местного обезболивания. Дело в том, что этот препарат производит американская компания, которая ушла с рынка.

Как «Бел.Ру» рассказал один из местных стоматологов, проблема с этим материалом была первые три месяца после начала спецоперации на Украине. После этого удалось найти решение, но услуги дантиста подорожали в городе на 30-50%. Причина заключается в том, что подорожали и материалы: завышали цены перекупщики, поставщики и склады.

Стоматолог отметил, что в настоящий момент белгородские клиники пользуются японской, китайской и европейской продукцией. С продукцией местной «Владмивы» конкретно он якобы «работать не может».

Стоматолог из Белгорода рассказал, почему подорожало лечение зубов
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