Итоги дня: что подарить на 8 Марта и чем недовольны белгородцы в ДНР

Posted Сегодня, 18:30
Published Сегодня, 18:30
Modified Сегодня, 18:32
Updated Сегодня, 18:32
Оперштаб Белгородской области отреагировал на видео военнослужащих региона, которые сейчас находятся в ДНР. По словам мужчин, они записывались в тероборону Белгорода, а оказались в Донецкой Народной Республике.
В региональном оперштабе заявили, что эта информация не соответствует действительности. Военнослужащие, записавшие ролик, были призваны в рамках частичной мобилизации и прошли боевое слаживание. Они не имеют никакого отношения к территориальной обороне, так как туда берут только непригодных для мобилизации мужчин из-за возраста или болезней. Участники теробороны несут добровольную службу в регионе, охраняя важные объекты инфраструктуры и обеспечивая правопорядок.
Эту же информацию подтвердил и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, он навещал парней в Курске во время слаживания. Они прошли военную подготовку, и тогда не шло никакой речи о теробороне.
Глава региона вместе с военной прокуратурой встретился с родственниками военных, чтобы успокоить их. Сегодня к белгородцам поехал представитель губернатора. При необходимости власти организуют сеанс связи между Белгородом и ДНР.
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