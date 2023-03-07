Итоги дня: что подарить на 8 Марта и чем недовольны белгородцы в ДНР

Если очень хочется удивить женщину, но уже все варианты перепробованы, остался последний — коротконогие индюшата-бройлеры. Такого презента ваша дама сердца точно не ожидает, будет удивлена и растает от умиления при виде «Кобб 500 из импортного яйца». Подарок не только милый, но и практичный — из него вырастет коронное блюдо для духовки к Рождеству.