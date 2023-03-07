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Posted Сегодня, 18:30

Published Сегодня, 18:30

Modified Сегодня, 18:32

Updated Сегодня, 18:32

Итоги дня: что подарить на 8 Марта и чем недовольны белгородцы в ДНР

7 марта 2023, 18:30
Фото: Bel.ru
В нашей подборке самых «горячих» новостей в преддверии Международного женского дня — свежие идеи оригинальных подарков, подробности сноса исторического квартала в центре Белгорода и комментарии властей к видеоролику наших военнослужащих из ДНР.

Жалобы белгородцев из ДНР

Оперштаб Белгородской области отреагировал на видео военнослужащих региона, которые сейчас находятся в ДНР. По словам мужчин, они записывались в тероборону Белгорода, а оказались в Донецкой Народной Республике.

В региональном оперштабе заявили, что эта информация не соответствует действительности. Военнослужащие, записавшие ролик, были призваны в рамках частичной мобилизации и прошли боевое слаживание. Они не имеют никакого отношения к территориальной обороне, так как туда берут только непригодных для мобилизации мужчин из-за возраста или болезней. Участники теробороны несут добровольную службу в регионе, охраняя важные объекты инфраструктуры и обеспечивая правопорядок.

Эту же информацию подтвердил и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, он навещал парней в Курске во время слаживания. Они прошли военную подготовку, и тогда не шло никакой речи о теробороне.

Глава региона вместе с военной прокуратурой встретился с родственниками военных, чтобы успокоить их. Сегодня к белгородцам поехал представитель губернатора. При необходимости власти организуют сеанс связи между Белгородом и ДНР.

Вячеслав Гладков прокомментировал обращение мобилизованных в ДНР белгородцев
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Снос центра Белгорода

В центре Белгорода начали сносить старые дома на Свято-Троицком бульваре, где в будущем должен появиться нашумевший Белый квартал с торговым центром, концертным залом, амфитеатром и заведением общепита.

Информацию о будущей застройке горожане могут изучить на баннерах, которыми загородили место сноса старых домов. Жилых построек в Белом квартале не будет.

На Свято-Троицком бульваре в Белгороде начали снос домов под Белый квартал
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Необычные идеи к 8 Марта

Популярный сайт объявлений подкинул белгородским мужчинам необычные идеи подарков к 8 Марта. В числе самых безобидных предложений оказался мёд в сотах — кусочек солнечного лета посреди снегов. Причём стоит такой кусочек весом 500 граммов целых 400 рублей.

Если очень хочется удивить женщину, но уже все варианты перепробованы, остался последний — коротконогие индюшата-бройлеры. Такого презента ваша дама сердца точно не ожидает, будет удивлена и растает от умиления при виде «Кобб 500 из импортного яйца». Подарок не только милый, но и практичный — из него вырастет коронное блюдо для духовки к Рождеству.

А в качестве альтернативы «золотым» живым цветам женщинам предлагают подарить букет вязаных цветов. Такие точно завянут нескоро и в буквальном смысле будут согревать вашу возлюбленную холодными мартовскими вечерами.

Мангал, индюшата, мёд: что белгородцы пытаются продать под видом подарков к 8 марта
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#Артем Черненко#Вячеслав Гладков#Белгородская область#Белгород#Итоги дня#Общество#Мобилизованный#Тероборона#Снос дома#8 марта
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Вячеслав Гладков прокомментировал обращение мобилизованных в ДНР белгородцев
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