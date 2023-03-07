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Гладков поздравил с наступающим 8 Марта белгородок из отрядов самообороны

7 марта 2023, 10:57
Фото: страница Вячеслава Гладкова ВК
Губернатор Вячеслав Гладков встретился с женщинами, состоящими в отрядах самообороны, и поздравил с наступающим праздником. Белгородкам он пожелал счастья и любви, а ещё — никогда не брать в руки оружие.

Губернатор Вячеслав Гладков поздравил белгородок, состоящих в отрядах самообороны, с наступающим Международным женским днём. Девушкам глава региона пожелал счастья и любви, но главное — никогда не брать в руки оружие.

Гладков рассказал, что встретился с Анастасией и Региной. Отвечают белгородки за медицину. Одна из них работает в горбольнице №2, вторая — на заводе. Военной службой девушки интересуются давно.

По словам чиновника, он передал им большое спасибо от всех белгородцев за их выбор. Без проблем, к слову, тоже не обошлось.

«Их деятельность — большой пример для всех. Знаю, что одна из проблем несения службы для девушек — отсутствие обуви маленького размера. Мы, конечно, не рассчитывали, что к нам придут девушки, и были приятно удивлены. Поэтому дал поручение закупить необходимые размеры», — пояснил глава региона.

 

Фото: страница Вячеслава Гладкова ВК
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#Наталья Корявых#Общество#Праздник#Белгородская область#Вячеслав Гладков#8 марта#Отряды самообороны
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