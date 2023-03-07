Гладков поздравил с наступающим 8 Марта белгородок из отрядов самообороны

«Их деятельность — большой пример для всех. Знаю, что одна из проблем несения службы для девушек — отсутствие обуви маленького размера. Мы, конечно, не рассчитывали, что к нам придут девушки, и были приятно удивлены. Поэтому дал поручение закупить необходимые размеры», — пояснил глава региона.