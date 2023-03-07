Гладков поздравил с наступающим 8 Марта белгородок из отрядов самообороны

Posted Сегодня, 10:57
Published Сегодня, 10:57
Modified Сегодня, 10:57
Updated Сегодня, 10:57
Губернатор Вячеслав Гладков поздравил белгородок, состоящих в отрядах самообороны, с наступающим Международным женским днём. Девушкам глава региона пожелал счастья и любви, но главное — никогда не брать в руки оружие.
Гладков рассказал, что встретился с Анастасией и Региной. Отвечают белгородки за медицину. Одна из них работает в горбольнице №2, вторая — на заводе. Военной службой девушки интересуются давно.
По словам чиновника, он передал им большое спасибо от всех белгородцев за их выбор. Без проблем, к слову, тоже не обошлось.
«Их деятельность — большой пример для всех. Знаю, что одна из проблем несения службы для девушек — отсутствие обуви маленького размера. Мы, конечно, не рассчитывали, что к нам придут девушки, и были приятно удивлены. Поэтому дал поручение закупить необходимые размеры», — пояснил глава региона.