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ФСБ нашла мастерскую подпольных оружейников в Белгородской области

7 марта 2023, 09:35
Фото: кадр из видео РИА "Новости"
В январе 2023 года силовики пресекли деятельность более 20 подпольных оружейных мастерских и 59 жителей, причастных к восстановлению боевых свойств оружия, в разных регионах страны, пишет «РИА Новости». Обыски прошли и в Белгородской области.
Сюжет
ФСБ

В январе в нескольких регионах прошли обыски по местам проживания нелегальных оружейников. Их провели сотрудники ФСБ, МВД, Росгвардии.

Обыски прошли в том числе в Белгородской области. Кроме неё, в список силовиков попали Воронежская, Липецкая, Владимирская области, Карачаево-Черкесия, Москва.

В результате рейдов в 34 регионах пресекли преступную деятельность 59 жителей, причастных к сбыту и восстановлению боевых свойств гражданского оружия в подпольных мастерских. Помимо этого, силовики «накрыли» 23 подпольные мастерские по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.

Из незаконного оборота изъяли 118 единиц огнестрельного оружия, в том числе пулемёты, автоматы, винтовки, ружья, револьверы, гранатомёты. Обнаружили также 17 артиллерийских снарядов и мин, более 13 тыс. патронов различного калибра, 15 взрывателей, детонаторов и запалов и т. д.

Ранее стало известно, что Белгородская область лидирует среди регионов России по приросту преступлений с оружием и взрывчаткой.

Белгородская область лидирует в РФ по приросту преступлений с оружием и взрывчаткой
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#Ольга Аксёнова#Оружие#Нелегальные оружейники#Подпольные мастерские#ФСБ#Происшествия#Белгородская область
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