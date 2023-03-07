ФСБ нашла мастерскую подпольных оружейников в Белгородской области

Из незаконного оборота изъяли 118 единиц огнестрельного оружия, в том числе пулемёты, автоматы, винтовки, ружья, револьверы, гранатомёты. Обнаружили также 17 артиллерийских снарядов и мин, более 13 тыс. патронов различного калибра, 15 взрывателей, детонаторов и запалов и т. д.