ФСБ нашла мастерскую подпольных оружейников в Белгородской области

Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
Modified Сегодня, 09:37
Updated Сегодня, 09:37
В январе в нескольких регионах прошли обыски по местам проживания нелегальных оружейников. Их провели сотрудники ФСБ, МВД, Росгвардии.
Обыски прошли в том числе в Белгородской области. Кроме неё, в список силовиков попали Воронежская, Липецкая, Владимирская области, Карачаево-Черкесия, Москва.
В результате рейдов в 34 регионах пресекли преступную деятельность 59 жителей, причастных к сбыту и восстановлению боевых свойств гражданского оружия в подпольных мастерских. Помимо этого, силовики «накрыли» 23 подпольные мастерские по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.
Из незаконного оборота изъяли 118 единиц огнестрельного оружия, в том числе пулемёты, автоматы, винтовки, ружья, револьверы, гранатомёты. Обнаружили также 17 артиллерийских снарядов и мин, более 13 тыс. патронов различного калибра, 15 взрывателей, детонаторов и запалов и т. д.
Ранее стало известно, что Белгородская область лидирует среди регионов России по приросту преступлений с оружием и взрывчаткой.